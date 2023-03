À trois semaines de Pâques, les chocolatiers amiénois tentent de contenir l'augmentation des prix

A trois semaines de Pâques, les chocolatiers amiénois entrent dans la dernière ligne droite des préparatifs. C'est la deuxième période faste pour les professionnels, après Noël : les premiers chocolats sont préparés dès février. Alors chez les chocolatiers, c'est le moment de faire dans l'originalité : chez Tropez'in à Amiens, on fait une collection "Fables de la Fontaine" cette année ; chez Trogneux, Jurassic Pâques, pour un partenariat avec le zoo d'Amiens qui fait une exposition sur les dinosaures ; chez les Chocolats de Nicolas, on rend hommage à l'Île de Pâques avec une statue moaï. Mais les

chocolatiers n'échappent pas à l'envolée des prix : le cours du cacao a pris 26% en 6 mois.

"On met la main à la pâte pour ne pas monter les prix"

Aux Chocolats de Nicolas, à Amiens, on a décidé de ne pas monter les prix pour la deuxième année de suite : "On veut faire cet effort pour que le chocolat reste à la portée de tout le monde, détaille Anne Sophie Haag, la gérante de la boutique amiénoise. J'ai même des enfants qui viennent avec leur argent de poche pour faire un cadeau à leur mamie : il y a vraiment des chocolats accessibles à tous".

Pourtant le coût du cacao, les charges montent. Le prix des emballages, surtout cartonnés, également. Alors pour ne pas le répercuter en boutique, aux Chocolats de Nicolas, les employés font eux-mêmes les sachets. "On a un pistolet à colle, une grosse boîte avec des décorations - des poules, des oeufs, des papillons, des plumes... On colle sur chaque sachet une ou plusieurs décorations selon la taille, montre Anne-Sophie Haag. Tout ce temps qu'on passe sur l'emballage, c'est autant qu'on ne répercute pas sur le chocolat vendus aux clients", conclut-elle.

Hausse limitée chez Tropez'in, 5 % chez Trogneux

Un peu plus loin, près de la mairie d'Amiens, la chocolaterie Tropez'in est en revanche obligée d'augmenter certains prix : "On a essayé de temporiser au maximum, explique Sandrine, une vendeuse. Sur les plus grosses pièces, on a ajouté un euro de plus que l'année dernière ; en revanche, le prix des petites pièces n'a pas bougé".

Hausse des prix aussi chez Trogneux ; celle-ci est limitée à 5%. Jean-Baptiste Trogneux prend pour exemple "les oeufs pralinés emballés dans de l'aluminium : on est passés de 8,90 euros à 9,20 euros pour 100 grammes, car le prix de l'aluminium a augmenté." Chez Trogneux, 25.000 chocolats auront été créés en tout pour le weekend de Pâques.