A un an du Mondial de rugby, déjà beaucoup de réservations dans les hôtels toulousains

C'est un événement qui va attirer de nombreux visiteurs à Toulouse. La Coupe du monde de rugby en France démarre dans précisément un an, le 8 septembre 2023. Cinq matchs de poule sont prévus dans la ville rose, où de surcroit l'équipe japonaise aura son camps de base. A 365 jours du coup d'envoi de la compétition, certains hôtels toulousains affichent déjà des taux de réservations importants.

Des dates quasi complètes dans certains établissements

Les tour-opérateurs sollicitent les hôtels toulousains depuis déjà 1 an, voire 2, pour les réservations de groupes conséquents (des délégations, journalistes, sponsors etc.). Pour le moment, ce sont essentiellement les établissements de taille conséquente et haut de gamme qui enregistrent des réservations. L'hôtel Pullman et ses 125 chambres, sur les allées Jean Jaurès, par exemple. Certaines dates y sont déjà quasiment complètes, même si des annulations sont évidement encore à prévoir d'ici là, précise son directeur, Arnaud Goldenberg.

Ces dates qui font le plein correspondent aux matchs les plus en vue, celui de la Nouvelle-Zélande contre la Namibie le 15 septembre 2023 par exemple. Les matchs du Japon attirent également. D'ailleurs, depuis l'annonce de l'établissement du camps de base des japonais à Toulouse a intensifié le demandes de réservations au sein du Club hôtelier Toulouse Métropole, qui regroupe plusieurs plusieurs dizaines d'hôtels.

Une nouvelle clientèle

Les établissements de taille plus réduite refusent généralement les demandes de réservations des tour-opérateurs, car ils n'ont pas nécessairement les capacités d'accueil nécessaires, mais surtout parce qu'ils savent aussi qu'ils feront le plein avec la clientèle individuelle. Des réservations qui devraient arriver environ 6 mois avant le début de l'événement estime Emmanuel Hilaire, directeur de l'hôtel Albert 1er en plein centre-ville, et de l'hôtel d'Orsay en face de la gare. Il se réjouit de la tenue d'un événement comme la Coupe du monde à Toulouse. Un événement qui va amener la venue d'une clientèle étrangère, des japonais notamment, pas forcément habituelle dans la ville rose.

Le calendrier des rencontres à Toulouse

Match de préparation France-Japon le 19 novembre 2022

Japon - Chili (poule D) le dimanche 10 septembre 2023, à 13h

Nouvelle-Zélande - Namibie (poule A) le vendredi 15 septembre 2023, à 21h

Géorgie - vainqueur du tournoi final (poule C) le samedi 23 septembre 2023; à 14h

Japon - Samoa (poule D) le jeudi 28 septembre 2023, à 21h

Fidji - vainqueur du tournoi final (poule C) le dimanche 8 octobre, à 21h