À un mois de Noël, les calendriers de l'Avent locaux connaissent un immense succès dans la Drôme

Plutôt chocolat, ou plutôt bière ? À moins que vous ne préfériez les bougies ? Tout est possible : des calendriers de l'Avent existent maintenant pour tous les goûts et tous les âges ! Et les artisans locaux ne sont pas en reste.

Dans la Drôme, le célèbre chocolatier Valrhona a créé son calendrier pour la toute première fois : "Tout le monde, petits et grands, achète maintenant un calendrier de l'Avent, avec du chocolat ou d'autres produits, c'est une grande tendance, alors c'était important qu'on propose le nôtre aussi", explique Sarah Oggero, cheffe de produit chez Valrhona.

Un calendrier victime de son succès : "La bonne nouvelle, c'est qu'il a très bien fonctionné, on a commencé à le proposer à la boutique de Tain-l'Hermitage fin octobre. Par contre, la mauvaise nouvelle, mais qui montre bien l'engouement, c'est qu'on est en rupture de stock. Tout est parti en trois semaines", raconte Sarah Oggero. Plusieurs milliers de calendriers avaient été produits, pour la Drôme, la France et même pour l'étranger. "Certains chanceux pourront peut-être le trouver dans d'autres boutiques en France, mais en tous cas ici à Tain-l'Hermitage, on n'en a plus, et sur internet c'est pareil."

Des calendriers de l'Avent originaux

Si vous n'êtes pas très branché chocolats, sachez qu'il existe désormais tous types de calendriers de l'Avent. La marque Drômoise Durance, basée à Grignan, propose depuis dix ans un calendrier avec des bougies et dedans. Lui aussi, victime de son succès : "Ça fait trois semaines qu'on a tout vendu. _On en a produit 7 000 cette année_, pourtant, contre 6 300 l'an dernier, et on aurait pu en vendre encore plus. Il y a un vrai marché", explique Florent Brigaud, directeur commercial chez Durance. "Il y a un vrai marché du calendrier de l'Avent sur lequel on se doit de proposer ce type de produit et puis c'est un très bon moyen de faire un échantillonnage et de gagner en notoriété sur ces produits-là."

Le calendrier Durance avec 24 bougies à l'intérieur - Durance

Pour les amateurs de bière, il y a encore une chance : la brasserie Pleine Lune à Chabeuil propose un calendrier avec 24 bières différentes à l'intérieur : "Des bières très légères à trois degrés, comme des plus fortes à 19 degrés, il y a toute notre gamme classique annuelle et les bières éphémères qu'on sort toute l'année", explique Benoit Ritzenthaler, le gérant de la brasserie.

24 bières de tous types dans le calendrier de l'Avent de la brasserie Pleine Lune - Pleine Lune

Sur 200 calendriers produits, environ cent ont déjà été vendus, même si les chiffres sont bons, ce n'est pas forcément le plus rentable pour l'entreprise de Benoit Ritzenthaler. "Créer ces calendriers, ça nous coûte presque plus d'argent que ça nous en rapporte : ça prend beaucoup de temps toute l'année, ils prennent de la place en stockage, il faut du temps pour les imaginer… mais _c'est un vrai plaisir, une façon de remercier nos clients_, de leur dire : vous nous avez suivi toute l'année, vous avez aimé nos bières, voilà le bilan !"