À Vaiges, l'Hôtel du Commerce est à vendre, un établissement géré par la même famille depuis 138 ans

Après 138 ans et 5 générations successives, l'Hôtel du Commerce de Vaiges est en vente. Samuel et Marie-Jo Oger, propriétaires depuis 1979, souhaitent partir à la retraite, mais aucun repreneur ne s'est pour l'instant manifesté.

Voici un lieu chargé d'histoire dans la commune de Vaiges qui risque d'être fermé dans les prochains mois. L'Hôtel du commerce est en vente depuis environ un an. Un établissement au cœur de cette commune de 1200 habitants, où les propriétaires, Samuel et Marie-Jo Oger souhaite partir à la retraite. Une retraite bien méritée après plus de 40 ans de bons et loyaux services.

Seulement, aucun acheteur ne s'est pour l'instant manifesté pour reprendre l'établissement. La famille Oger voudrait que le lieu reste un hôtel-restaurant, car c'est toute la commune qui bénéficie des clients.

Comme le disait mon père, notre sang et notre sueur sont présents dans les murs. Ça ne pourra jamais s'enlever. Même si c'est transmis à quelqu'un d'autre ", nous explique Samuel Oger, le propriétaire de l'établissement.

Jean-Luc Boulay et Samuel Oger dans les cuisines de l'Hôtel du Commerce de Vaiges © Radio France - Martin Cotta

Pour éviter que l'établissement ferme définitivement, Samuel et Marie-Jo, poussés par les clients du restaurant, on fait appel à SOS Villages. Cette opération solidaire créée par Jean-Pierre Pernaut et TF1 est venue avant le deuxième confinement pour tourner un reportage. Reportage diffusé ce lundi 7 décembre.

Lien de l'annonce sur le site SOS Villages : https://sosvillages\.fr/annonces/pays\-de\-la\-loire/15489\-vend\-hotel\-restaurant\-tenu\-par\-la\-meme\-famille\-depuis\-138\-ans

En attendant, Samuel et son épouse attendent de pouvoir rouvrir en janvier prochain, et ainsi profiter des quelques mois avant la retraite.