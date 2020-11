A Valence, des commerces "non-essentiels" ont rouvert profitant, du bras de fer entre le maire et le préfet

Plusieurs maires drômois font de la résistance contre la fermeture des commerces non-alimentaires, pendant le reconfinement. Des arrêtés municipaux ont été pris dans plusieurs communes afin d'autoriser leur réouverture. Parmi elles, Romans-sur-Isère, Loriol-sur-Drôme ou encore Valence. Ces élus expliquent vouloir mettre fin à "une inégalité de traitement entre petits commerçants et grande distribution".

Mais ces maires savent qu'il ne respectent pas le principe de la hiérarchie des normes : un arrêté municipal ne peut pas se substituer à un décret pris par le gouvernement, en l'occurrence celui du 29 octobre, qui précise les règles de ce reconfinement. Hugues Moutouh, le préfet de la Drôme a d'ailleurs immédiatement rappelé ce principe. "Ces arrêtés sont illégaux et je les déférerai naturellement au tribunal administratif de Grenoble dès lundi".

Mais en attendant que la justice prenne une décision, de nombreux commerces du centre-ville de Valence ont rouvert leurs portes, ce samedi : des salons de coiffure, des magasins de prêt-à-porter y compris de grande enseigne.

_"Coronavirus Covid-19, prise d'un arrêté d'ouverture de commerces non-alimentaires". L_e tweet du maire de Valence, Nicolas Daragon a été affiché sur les vitrines des boutiques Lacoste ou Tommy Hilfiger. Mais la majorité des commerces sont des commerces indépendants.

Donc nous avons simplement rallumé les lumières, allumé la caisse et ouvert les portes pour accueillir les quelques clients dans la rue, parce qu'au-delà de cette autorisation, il y a bien le confinement

Dès qu'ils ont appris la nouvelle, une quarantaine de commerçants de l'association "vie ta ville", se sont envoyé tout de suite des messages, raconte Alexandre Dupuy gérant de la boutique La "draperie". "Nous étions déjà tous plus ou moins dans nos magasins pour anticiper ce deuxième confinement : pour préparer du click and collect, de la vente en ligne, du drive... Donc nous avons simplement rallumé les lumières, allumé la caisse et ouvert les portes pour accueillir les quelques clients dans la rue, parce qu'au-delà de cette autorisation, il y a bien le confinement".

Puis, ces commerçants n'ont pas rouvert sereinement : "entre temps, nous avons appelé nos avocats, nos comptables pour savoir quels risques nous pouvons prendre, quels risques on ne peut pas prendre. Mais on sait que c'est un moment de répit. L'arrêté du maire sera annulé dans les prochains jours".

Plus loin dans la rue, Lynda a vu derrière la vitrine de sa boutique de prêt-à-porter une voiture de la police nationale. Elle pense qu'ils ont noté le nom des boutiques ouvertes. "C'est ce qu'on s'est dit, on les a vus s'arrêter et écrire quelque chose ... Ils ne nous ont rien demandé, ils ne sont pas rentrés dans ma boutique. Mais on ne va pas s'amuser à prendre 135 euros ou 1500 euros par plaisir. On veut juste dire 'ça suffit', montrer qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe".

C'est aussi pour montrer son désaccord que Julie a rempli son attestation de déplacement, simplement pour acheter des pulls. "Oui, juste pour ça. Je suis allée chercher ma maman, je lui ai dit qu'on allait en ville. En tant que citoyens nous devons nous rebeller, je ne sais pas si c'est le mot, mais au moins nous faire entendre pour soutenir nos commerçants".

La plupart des commerces fermeront à nouveau ce lundi. Ils pensent que les policiers ne seront pas aussi tolérants que ce weekend, le préfet a prévenu que des contrôles seront mis en place. Puis, ils s'attendent à une annulation de l'arrêté municipal du maire de Valence, dans les prochains jours.