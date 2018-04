Valence, France

Entre 20 et 30 lycéens ont manifesté à Valence, ce jeudi contre la Loi Vidal qui fixe les nouvelles règles d'accès à l'université. Ils l'accusent d'instaurer une sélection déguisée pour les nouveaux entrants, ce que dément la ministre de l'éducation supérieure. Mais selon Robinson, élève en terminale S au lycée Camille Vernet, "le gouvernement joue avec les mots, c'est clairement de la sélection puisque les facs pourront refuser des élèves, après avoir examiné leur dossier."

Il y aura encore moins d'égalité des chances - Thibault, élève en Terminale L

Thibault estime qu'il a "de la chance d'être dans un bon lycée" mais il tenait à manifester pour ceux "qui n'ont pas cette chance". Ce lycéen de terminale L est persuadé que la sélection creusera les inégalités sociales : "les facs prendront en compte les notes. Mais pour avoir de bonnes notes, il faut de bonnes conditions de travail au lycée et à la maison."

Une vingtaine de manifestants seulement

En France, les occupations, les blocages et les manifestations se multiplient depuis quelques jours dans les facs et les lycées. Mais la colère ne s'est pas vraiment propagée à Valence, où les élèves du lycée Camille Vernet étaient bien seuls.

Les autres lycées ne se sont pas joints à la manifestation

Ils ont tenté de mobiliser les lycéens d'autres établissements valentinois, mais sans succès.

Le cortège s'est d'abord dirigé vers le lycée professionnel Amblard où les manifestants ont même essuyé quelques insultes. Mais cela ne les a pas découragés. Les lycéens ont poursuivi leur défilé, en scandant le slogan "Fac pour tous ou tous dans la rue", jusqu'aux lycées Notre-Dame et Montplaisir. Là non plus personne ne les a suivis. Thibault estime que ce n'est pas un échec pour autant : "On a croisé plein de gens dans la rue qui vont peut-être se renseigner et ils seront peut-être avec nous la prochaine fois".

Pas de mobilisation étudiante

Les étudiants de la faculté de Valence ne sont pas mobilisés non plus. Bérénice en première année de licence, est résignée : "il y a toujours eu une sélection, que ce soit par tirage au sort l'année dernière ou aujourd'hui avec les notes. Et tôt ou tard nous serons sélectionnés pour les concours par exemple. Il faut s'y préparer".

Les manifestants prévoient de bloquer des lycées à Valence au mois de mai. Ils fixeront des dates en fonction des autres mouvements sociaux.