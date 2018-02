L'association Les Restos du Cœur doit changer de local quartier Fontbarlettes à Valence (Drôme), s'installer dans un espace plus grand, plus aux normes. Pour payer les travaux nécessaires, elle a lancé une campagne de financement participatif.

Les Restos du Coeur sont installés depuis cinq ans dans la Tour de l'Europe, quartier Fontbarlettes. Les locaux sont exigus, c'est un vrai labyrinthe aux couloirs étroits. Cela pose des problèmes d'accessibilité pour les 1000 bénéficiaires de cette antenne, des problèmes de stockage des denrées alimentaires, des problèmes de sécurité aussi puisque certaines pièces n'offrent pas d'issue en cas d'incendie par exemple.

"Voyez, là, on est coincé. Les fenêtres ont des barreaux. Cela fait cinq ans que je prie le ciel pour qu'il n'y ait pas d'accident" — Martine Blanc-Montmayeur, responsable du centre

Des travaux nécessaires dans le nouveau local

Un nouveau local a été trouvé, à 200 mètres de là. Un local utilisé jusqu'ici par l'Association des Paralysés de France. Il est de plain pied, plus grand de 100 mètres carrés, avec plusieurs issues. Les Restos du Cœur ont signé un bail avantageux avec Valence Romans Habitat. Mais des travaux obligatoires sont nécessaires.

"On a des cloisons à abattre, toute l'électricité à refaire, du sol à refaire, des volets roulant à poser, tout un système d'alarme incendie à mettre en place." — Francis Bussière, bénévole aux Restos en charge du dossier

Les nouveaux locaux des Restos à Valence le Haut à rénover et réaménager © Radio France - Nathalie Rodrigues

Pour payer une partie du chantier, les Restos du Coeur espèrent lever 12 000 euros avec la campagne de financement participatif lancée sur internet. La moitié de la somme a été récoltée. Une centaine de donateurs a déjà alimenté la cagnotte. Des bénéficiaires des Restos vont participer aux travaux, mais l'électricité, le système d'alerte incendie par exemple doivent obligatoirement être posés par des professionnels.

Des services plus variés que la distribution de repas

Les nouveaux locaux, plus grands, vont permettre également d'offrir aux bénéficiaires plus de services. Des cours de français sont déjà donnés, mais il pourrait y avoir des ateliers informatiques, couture à l'avenir. Une machine à laver et un sèche-linge devraient également être installés pour que les sans-abris puissent repartir avec des vêtements propres.

Actuellement, les tableaux des cours de français sont stockés non loin des pommes de terre et des produits bébé © Radio France - Nathalie Rodrigues

L'objectif des Restos, c'est d'être installés dans les nouveaux locaux pour la campagne d'été. Vous avez jusqu'à fin février pour donner dans le cadre du financement participatif si vous le souhaitez.