A Valence, vos courses 24h/24, 7j/7

Valence, France

Après Paris, Lyon et Grenoble, un Casino Shop est installé depuis fin août, début septembre à Valence dans la Drôme. Il est à deux pas de la mairie, dans la zone piétonnière. Depuis toujours il s'adresse à une clientèle de voisins, d'habitants du centre historique. Depuis un mois, il est aussi la nouvelle coqueluche des noctambules.

Des courses filmées sous tous les angles

Le principe : cette supérette est ouverte en continu. Le jour, la nuit, la semaine, les week-ends, dimanche compris. A 19h30 tous les soirs, les caissiers vident leurs caisses, rangent et ferment les rayons d'alcool. Et deux vigiles prennent leur place. Derrière leur box, ils accueillent les clients, les surveillent grâce à 16 caméras, certaines mobiles, et les aident à régler leurs achats, sur une machine et donc par carte bancaire uniquement.

Des panneaux disséminés dans le magasin rappellent les règles de ce Casino Shop Valence © Radio France - David Meilhac

Pas de crise sociale

Le gérant, âgé de 30 ans seulement, est serein. Oui, les vigiles coûtent plus chers que des caissiers, et oui ce sont des heures travaillées en plus dans la supérette. Mais tous ses clients sont satisfaits : ceux qui désirent le contact des salariés en journée, et ceux qui préfèrent la tranquillité de la nuit. Nous sommes loin aussi des polémiques sur le travail le dimanche. Ici c'est la machine qui travaille quand la nuit tombe, ou que nous sommes dimanche. C'est d'ailleurs le seul regret des clients : les machines déshumanisent un lieu que tous apprécient pour sa chaleur humaine. Mais les vigiles aussi sont accueillants. Aucune altercation nous dit-on, juste quelques frictions autour de la vente d'alcool. Elle n'est possible qu'en présence de caissiers, et donc limitée avant 20h. Si le test est concluant, d'ici début décembre les horaires de présence de caissiers pourraient s'étendre jusqu'à 22h, et donc permettre la vente d'alcool jusqu'à cette heure tardive.