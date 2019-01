A Vallière, les habitants décident de leur futur restaurant

Vallière, France

Imaginer tous les contours d'un futur restaurant près de chez soi : c'est un peu ce que propose la mairie de Vallière aux habitants de sa commune.

Dans un sondage disponible en ligne, les administrés doivent se prononcer sur le genre de cuisine, le type de formule ou encore le prix du repas du nouveau restaurant qui pourrait s'installer dans le bourg. Plus important encore, ils doivent évaluer leur propre fréquentation. "On s'est dit : qu'est-ce que les gens attendent ? Parce que souvent les gens réclament des commerces, mais en réalité, on s'aperçoit que ces mêmes personnes ne les fréquentent pas vraiment après", explique Valérie Bertin, la maire de Vallière.

Assurer la pérennité du projet

Sans restaurant depuis plus de six ans, les habitants de Vallière, ainsi que les touristes de passage l'été ont réclamé un nouveau restaurant à la mairie. "La municipalité a souhaité reprendre la main", assure Valérie Bertin. "On ne peut intervenir que s'il y a une carence de l'initiative privée, et c'est le cas."

C'est un moyen de faire comprendre à nos habitants qu'on est à leur service. Valérie Bertin

La mairie met à disposition un bâtiment communal pour la création de ce restaurant, mais avant d'engager des travaux de rénovation importants, elle entend mieux cerner les attentes et les envies de ses habitants. "On veut que le projet aboutisse et qu'il soit pérenne. On voit trop souvent des restaurants communaux qui n'arrivent pas à garder le gérant", affirme Valérie Bertin. Si le bâtiment est communal, la mairie compte sur un porteur de projet privé pour investir dans le projet. "On veut que la personne s'implique aussi : ce sera son lieu de travail après tout."

Un précédent à Vallière

Inhabituelle, l'initiative a un précédent sur la commune. Valérie Bertin raconte : "Il y a vingt-cinq ans déjà, la question s'était posée avec la fermeture de la station-service du village. La commune avait déjà pris le relais en installant une station-service communale. C'était un équipement nécessaire, on s'en rend bien compte aujourd'hui."

La consultation sur la création du restaurant se termine le 30 janvier. La mairie assure avoir reçu déjà beaucoup de réponses, en main propre, par courrier ou par mail.