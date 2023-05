À Vandœuvre, les Restos du Cœur en première ligne face à la précarité menstruelle

Près de 4 millions de femmes sont victimes de précarité menstruelle en France, selon l'association Règles élémentaires. C'est deux fois plus que lors du dernier recensement de l'association en 2021. Avec l'inflation, le prix des protections périodiques a augmenté de 10 % en moyenne en un an et certaines femmes n'ont plus les moyens d'en acheter. Un phénomène qu'observent Les Restos du Cœur à Vandœuvre-lès-Nancy, où les demandes pour des serviettes hygiéniques et des tampons ont fortement augmenté.

ⓘ Publicité

loading

Un coût élevé pour les femmes précaires

Devant le centre de distribution, Myriam attend son tour pour récupérer son panier repas. Elle aimerait également trouver quelques serviettes et tampons dans son colis. "Ça me permettrait de faire des économies, avec quatre filles à la maison, ça me coûte une trentaine d'euros par mois, c'est énorme", raconte cette maman.

Avec l'inflation, les protections périodiques ont bien augmenté. Amel, une bénéficiaire, est parfois obligée de se priver pour en acheter. "Il y a parfois des choses que je n'achète pas pour privilégier ces produits, je n'ai pas le choix et c'est bien dommage", regrette-t-elle.

"On manque de produits d'hygiène intime"

Mais les Restos du Cœur de Vandoeuvre peuvent difficilement agir. "On manque de produits d'hygiène intime, insiste Martine, une bénévole. On a beaucoup plus de demandes que de protections périodiques, c'est un problème car on aimerait pouvoir en donner à tout le monde".

L'association aimerait recevoir davantage de dons de protections menstruelles mais ce n'est pas encore une habitude. "Quand les donateurs pensent aux Restos du Cœur, ils pensent pâtes et conserves mais pas produits d'hygiène intime", explique Jocelyne, une bénévole. Les Restos du Cœur lancent donc un appel aux dons de serviettes hygiéniques et de tampons.