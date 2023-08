A Vanves, les habitants s'adaptent à la fermeture des boulangeries au mois d'août

L'été en Île-de-France rime souvent avec fermeture des commerces de proximité, en particulier les boulangeries. Dans les Hauts-de-Seine, Vanves n'échappe pas à la règle. Mais cette année, la mairie a publié une liste des boulangeries ouvertes en juillet et en août, pour aider les habitants. Mais pour Isabelle, cette liste montre bien le problème qui existe : "Il n'y a de liste que pour les boulangeries, donc ça veut bien dire que depuis des années, il y a un problème de coordination entre les enseignes. Il y a de nombreuses boulangeries sur Vanves, et là il n'en reste qu'une ou deux d'ouvertes, c'est dommage."

Christine a trouvé porte close devant sa boulangerie, mais pas question d'acheter du mauvais pain : "Si la qualité n'est pas là et qu'on ne le mange pas, ça n'en vaut pas la peine ! Alors, comme on travaille sur Paris, on achète notre pain là-bas avant de rentrer à la maison." Mais pour Catherine, la fermeture des boulangeries en été illustre un problème plus global autour des commerces de proximité : "Ce qui se produit c'est la disparition des petits commerces de proximité, et c'est ce qui me dérange le plus, au-delà de la fermeture en août. Avant, il y avait plus de petits commerces de proximité, pas forcément de la boulangerie mais aussi de la mercerie ou de la droguerie, des commerces comme ça qu'il n'y a plus du tout !"

Beaucoup d'habitants trouvent porte close chez leur boulanger habituel © Radio France - Phéline Leloir-Duault

D'autres restent plus philosophes et s'adaptent pour la période estivale, comme Laurent : "On marche un peu plus, pour trouver ce qu'il nous faut : là j'ai fait plusieurs boulangeries avant d'en trouver une d'ouverte, mais c'est la période !" Corinne, elle, profite des marchés, comme "celui de Vanves le samedi ou de Malakoff le dimanche, globalement on trouve ce qu'il nous faut."

Co-gérante de la boulangerie Ji-ni's à Vanves, Nicole Bakir fait le choix d'être ouverte tout l'été pour ses clients : "On se sent utile, et puis comme la plupart des commerces sont fermés l'été, ça ne nous gêne pas, ça nous permet de nous occuper aussi des centres aérés." Pour elle, travailler l'été a de vrais avantages : "D'abord, voir le contentement des gens, c'est quelque chose qui n'est pas d'ordre fiduciaire ou monnayable, mais simplement d'ordre humain. Car mine de rien, même si c'est du commerce, dans ce milieu il y a de l'humain, il y a des échanges, des émotions, des petits mots que les clients vous disent et qui réchauffent le coeur ! Ils sont contents, et puis on découvre d'autres personnes qui habitent ailleurs, dans d'autres quartiers ou d'autres villes, et qui ne connaissaient pas notre boulangerie, car elle est un peu excentrée. Nous sommes contents de rendre service pendant l'été, surtout quand les autres boulangeries sont en congés, ça fait plaisir de voir le soulagement des clients quand ils nous trouvent !"

A Vanves, sur les 10 boulangeries de la ville, seules 4 sont ouvertes au mois d'août.