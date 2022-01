A Varhiles, un sous-traitant de l'aéronautique devient fabricant de masques FFP2

Même après la crise, la production des masques promet un bel avenir. Le groupe des Ateliers de Haute-Garonne en est convaincu puisqu'il a investit au total, près de 24 millions d'euros - dont 5 obtenus de la Région et de l'Etat - pour développer une nouvelle ligne de production. Fabricant de petites pièces détachées pour l'aéronautique, le groupe a totalement revu son activité au plus fort de la crise COVID.

"On a vraiment fait le parallèle entre notre métier historique et la fabrication de masques" raconte Stéphane Auriol, le directeur du groupe, en se souvenant du début d'année 2020. "C'est le même métier : de forts volumes, de la technicité et peu de marges... C'est ce qu'on sait faire depuis plus de 100 ans". En mai de la même année, le groupe lance donc Auriol Masques à Balma avant quelques mois plus tard de s'implanter durablement à Varhiles, en Ariège.

Une usine sauvée...

Dans cette zone d'activité entre Pamiers et Foix, une usine de près d'un hectare, elle aussi en proie aux difficultés du secteur de l'aéronautique est à vendre : c'est celle d'Eric. "J'ai vu des anciennes machines sortir de l'usine et ça fait du bien de voir de nouvelles machines arriver", raconte ce chef de la maintenance, soulagé d'avoir pu conserver son emploi dans l'industrie.

C'est une fierté : on est en train de créer une usine depuis le départ - Eric responsable de la maintenance

"On essaie de promouvoir le 100% français avec des matières faites sur place. Bientôt, on prévoit de faire nos propres barrettes nasales, nos propres élastiques", Eric est persuadé de l'avenir du secteur même après la crise : "les masques de toute façon, on a pas fini de les porter".

Et un avenir assuré ?

C'est aussi le pari du groupe : entre les soignants à équiper, les stocks à reconstituer ou pour les futurs malades, qui auront désormais - qui sait ? - ce réflexe de se masquer. "Il est aussi fortement conseillé aux entreprises d'avoir 10 semaines de masques en stock par salarié, ça nous fait déjà près de 15 millions de masques par semaine... juste pour le remplacement !" se satisfait Stéphane Auriol, qui a bien calculé son risque.

Le dirigeant d'Auriol Masques estime que nous aurons besoin dans un futur monde sans COVID19 de 20 à 25 millions de masques par semaine quand son usine pourrait monter à une production de 30 millions de masques par mois.

L'avenir est donc assuré pour la production de masques, même si les Ateliers de la Haute-Garonne tablent sur une reprise de l'aéronautique dans l'année. Pour l'instant, le chiffre d'affaires reste amputé de 30% du niveau d'avant-crise.

L'usine d'Auriol Masques fabrique sa propre matière première : le précieux meltblown, qui a beaucoup manqué, au plus fort de la crise COVID. © Radio France - Marion BOTHOREL

Son activité de fabrication de masques FFP2 et chirurgicaux a en tous cas été bien aidée par une commande de Santé Publique France d'un milliard de masques sanitaires, répartis sur la dizaine de chaînes de production qui ont vu le jour, comme cette entreprise ariégeoise. La filière de meltblown, la matière première essentielle à leur production, est donc assurée, indépendante de la Chine, qui avait le monopole pendant la crise COVID.

Une filière qui pourra aussi compter sur les futurs achats publics, par exemple des établissements de santé : le gouvernement leur impose désormais de s'équiper en masques français.