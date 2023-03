À Vieilles-Maisons-sur-Joudry, une nouvelle subvention pour la rénovation du Relais des trois écluses

176.000 euros, c'est le montant investi par le département du Loiret dans la réhabilitation du Relais des trois écluses , dans le montargois. Il faut dire que le projet était très ambitieux pour la petite commune de Vieilles-Maisons-sur-Joudry, 650 habitants, dans le montargois.

Signature d'une convention entre le maire de Vieilles-Maisons-sur-Joudry (à gauche) et le président du Département Marc Gaudet (à droite). © Radio France - Cécile Da Costa

Un million d'euros d'investissement

En 2019, la municipalité a décidé de racheter cette vieille bâtisse, laissée à l'abandon depuis la fermeture de l'auberge une dizaine d'années plus tôt. Un million d'euros plus tard, l'établissement est comme neuf, avec une cantine, une boutique et d'ici le mois d'avril cinq chambres de gîte, le tout au bord du canal d'Orléans.

"C'était très lourd pour notre commune, on a un budget de 430.000 euros de recettes de fonctionnement par an", raconte le maire, Daniel Leroy. "On s'est demandé comment on allait payer, alors on a tapé à toutes les portes." L'État a investi à hauteur de 39%, puis la Région à hauteur de 25%. Ce jeudi, le Département a signé une convention avec la mairie pour participer à hauteur de 15%. "On ne subventionne pas les communes à plus de 80%", précise le maire. "Donc le Département vient d'apporter le complément pour atteindre cette limite."

Depuis son rachat par la commune en 2019, le Relais des trois écluses a fait peau neuve, de sa cantine, à sa boutique en passant par le gîte à l'étage. © Radio France - Cécile Da Costa

Redynamiser la commune

"On cochait toutes les cases pour recevoir de nombreux financements ", constate Daniel Leroy. " La rénovation d'un site classé, un nouveau restaurant, une nouvelle boutique et une dimension insertion." Cette dimension, c'est le gestionnaire de l'établissement qui l'apporte : l'association Les jardins de la voie romaine , qui œuvre notamment en matière d'insertion professionnelle dans le nord du Loiret.

"C'est un rêve de tous les maires ce qui est vécu aujourd'hui, faire rayonner sa commune et son territoire", s'enthousiasme de son côté Pauline Martin, première vice-présidente du Département et maire de Meung-sur-Loire. Parce qu'au-delà de de la dimension d'insertion, il y a évidemment un aspect touristique. "On a une fréquentation en hausse, même en basse saison", note de son côté Salary Huck, gérante du Relais et membre des Jardins de la voie romaine.

Le Relais des trois écluses c'est un restaurant à Vieilles-Maisons-sur-Joudry, mais aussi une boutique où des produits locaux sont mis en vente. © Radio France - Cécile Da Costa

"Il y a une dizaine d'année, tous les commerces de la commune ont fermé", raconte-t-elle. Le projet avec ce Relais est donc aussi de proposer des produits et un restaurant aux habitants de Vieilles-Maisons-sur-Joudry. Dans la boutique, des légumes et bières produits par l'association sont mis en vente. Les gérants et propriétaires du Relais attendent désormais l'arrivée de la Vélo Route le long du canal d'Orléans, pour voir affluer davantage de touristes.