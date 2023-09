À Vierzon, le cabaret National Palace lance son nouveau spectacle

Entre Vierzon et la famille Ringenbach c'est une longue histoire qui débute après guerre dans les années 1940. "Mon grand-père Amédée avait créé dans les années 1930 le Cirque National qui allait de ville en ville. Il a choisi Vierzon pour y établir ses quartiers d'hiver", raconte Eddie Ringenbach, le directeur du National Palace. Et c'est dans cette même ville qu'en 2006 ses parents, eux-mêmes artistes de cirque, ont eu l'idée d'y développer un concept original : un cabaret mêlant strass et paillettes et numéros de cirque. Le 14 février 2007, le National Palace ouvrait ses portes.

Ce samedi 16 septembre 2023, le cabaret vierzonnais rouvre ses portes après sa pause estivale avec à l'affiche un nouveau spectacle intitulé Oniria, "le monde des rêves en latin", précise Eddie Ringenbach. Sur scène, dix-huit artistes : danseurs, danseuses, performers, et de beaux numéros à découvrir : équilibrisme, patins à roulettes, tissu aérien, magie et pour la première fois du dessin sur sable. Sans oublier un nouveau menu pour le déjeuner ou le dîner qui accompagne le spectacle.

Des réservations pour la fin d'année

Les réservations vont bon train : "Nous sommes pratiquement complets les week-ends en novembre et décembre", se réjouit le directeur. La salle peut accueillir 230 couverts. L'entreprise familiale touche une clientèle qui se trouve dans un rayon de 200 km autour de Vierzon. Les groupes assurent 40 % du chiffre d'affaires. La famille Rigenbach espère que la belle relance observée la saison dernière après la période Covid va se poursuivre. Une commerciale a été recrutée pour s'en occuper. Le National palace a acquis au fil des ans une belle réputation : "Les gens savent que quand ils viennent chez nous, ils vont passer un bon moment", souligne Eddie Ringenbach, satisfait de voir aussi un certain rajeunissement de sa clientèle.