À Vierzon, une grande école d'informatique fait sa première rentrée

Après plusieurs années de réflexion, le projet de l'école Algosup se concrétise définitivement à Vierzon. Seize étudiants en développement informatique font leur première rentrée ce mercredi 23 septembre. "Architecte logiciel, ça veut dire concevoir l'articulation du système, avoir une maîtrise très large de toutes les technologies. Il y a une toute petite minorité de logiciels fabriqués en France", explique Franck Jeannin, créateur et président de l'école Algosup à Vierzon.

Chaque semaine se décline entre des cours théoriques et de la pratique. "On travaille toujours sur des projets. En deuxième année, les élèves proposent leurs propres idées. Et en troisième année, ce sont des projets qui seront achetés par des entreprises et cela contribue très largement à notre budget. Cela représente à peu près la moitié de nos revenus et c'est une transition très naturelle vers le monde du travail", ajoute Franck Jeannin.

Un attrait supplémentaire pour la ville de Vierzon

Pourquoi le choix de Vierzon pour installer une telle école ? "À Vierzon, il y a un alignement des planètes. L'usine Ledger, qui fabrique des coffres-forts numériques pour le monde entier et qui est la meilleure entreprise dans leur domaine, nous facilite la vie. Vierzon est une ville très bien desservie, on peut se loger pour très peu cher. Il y a du foncier disponible pour avoir des plans à long terme", détaille le président de l'école Algosup. Il souhaite donner un rayonnement international à cette école, avec des intervenants venus du monde entier.

Si la rentrée se fait aujourd'hui, l'école n'est pas fermée à d'autres candidatures. "On peut intégrer encore des gens, on fera peut-être une deuxième rentrée en janvier. On peut prendre dès maintenant des inscriptions pour la rentrée 2021", précise Franck Jeannin. La sélection se fait sur un entretien de motivation et un test. "On a développé un jeu de logique. On s'en sert pour apprécier les aptitudes des candidats et la capacité à devenir un très bon développeur", ajoute-t-il. Les frais de scolarité s'élèvent à 8 500 euros par an.