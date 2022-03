A Villaines-la-Juhel, quand le patron part à la retraite, ce sont les salariés qui reprennent l'entreprise

A Villaines-la-Juhel, après le départ du patron à la retraite, ce sont trois salariés qui reprennent la petite entreprise. Gros plan sur "Le Marchand de couleurs", un magasin de décoration très connu dans la région qui emploie une quinzaine de personnes.

Le fondateur, Denis Churin, a donc passé la main et depuis le début de l'année ce sont trois de ses anciens collaborateurs qui font tourner la boutique. Céline Taupin, jusque-là chargée des relations avec les clients et les fournisseurs, a eu l'idée d'une reprise en interne : "ça s'est fait naturellement et par la forces des choses. Il y a eu un acquéreur qui a fait une proposition et puis qui s'est désisté. Moi, ça m'a embêté de laisser l'entreprise dans cette situation et je me suis donc positionnée mais je ne souhaitais pas reprendre toute seule, la charge de travail étant énorme. J'ai donc demandé à deux de mes collègues de m'accompagner dans cette aventure. On a racheté les parts de l'entreprise. C'est une fierté de pouvoir pérenniser la société et l'emploi. On veut rester une entreprise familiale".

"Le Marchand de couleurs" est situé boulevard Henri Dunant à Villaines-la-Juhel. Des journées Portes Ouvertes seront organisées le premier week-end du mois d'avril pour découvrir ou redécouvrir le show-room.