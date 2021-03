A Villedieu-les-Poêles, l'Atelier du Cuivre, dirigé depuis 40 ans par Etienne Dulin, change de main

C'est un patron emblématique à Villedieu-les-poêles, l'un de ceux qui a fait la promotion touristique du travail local du cuivre, notamment dans le domaine culinaire : Etienne Dulin s'en va.

Il dirige depuis 40 ans l'Atelier du Cuivre, le seul atelier artisanal de ce type, encore en activité, dans la cité sourdine. Un atelier qu'il vient de vendre à deux associés, qui ont une entreprise de fabrication d'éviers haut de gamme.

Une entreprise ouverte aux touristes

Cet atelier aux pavés verdis par l'oxyde de cuivre "est resté dans son jus" :

Quand les touristes arrivent, qu'ils voient les lieux, ils sont stupéfaits : ça existe encore ! Et ils nous demandent des autographes, sourit Etienne Dulin.

Ici, pas de robotisation. Le repoussage, l'étamage, le martelage, tout se fait à la main. © Radio France - Lucie Thuillet

Un atelier artisanal qui résiste

Quant on l'écoute raconter ces 40 ans d'histoires, de rencontres et d'anecdotes, difficile de croire qu'au départ, il n'y connaissait rien. Employé dans une fabrique de ramasseuses de pommes, il rachète l'atelier de Maurice Lefèvre en 1980.

"A l'époque, il y a une quinzaine d'ateliers de ce type à Villedieu et près de 400 personnes travaillent dans la corporation du cuivre. Aujourd'hui, je suis le seul. Il y a Mauviel, une entreprise industrielle, complémentaire avec notre activité. On ne fait que de l'artisanat, des pièces uniques pour des créateurs qui me disent leur satisfaction quand je leur réponds : oui, je peux ".

Parmi ces designers, il y a par exemple Philippe Starck, avec qui il a fait ces dernières années, du mobilier d'hôtellerie et de restauration.

L'Atelier du cuivre mise sur la formation, au sein de l'entreprise, pour la transmission des savoir-faire. © Radio France - Lucie Thuillet

De jeunes salariés ont repris le flambeau

La force de l'Atelier du cuivre, ça a été de se développer à l'export, vers une clientèle internationale et vers le haut de gamme, de surfer également sur le tourisme en ouvrant l'atelier aux visiteurs dès 1985 mais aussi de renouveler les générations, en formant des jeunes.

Sur les six salariés, aujourd'hui, quatre ont moins de 30 ans. Des salariés qui oscillent entre "un pincement au coeur" de voir partir le patron historique et "le soulagement" de la reprise de l'activité.

Les repreneurs sont restés pour le moment discrets. Cela fait dix ans qu'Etienne Dulin est officiellement à la retraite et cherchait a vendre.