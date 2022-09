A Villers-sur-Mer, les quatre boulangeries de la commune fermées en même temps fin août, la mairie veut agir

Dans le centre-ville de Villers-sur-Mer (Calvados), Jean-Claude a les bras remplis de pain et de viennoiseries. "Oui, ça va mieux que la semaine dernière !", sourit-il. Mercredi 31 août dernier, lui et les autres Villersois et Villersoises ont eu la surprise de constater que les quatre boulangeries de la commune étaient toutes fermées. "Je suis passé devant chacune d'entre elles, aucune n'était ouverte, alors oui, c'est un peu embêtant...", explique Jean-Claude. "Je crois que tout le monde s'est rabattu sur la supérette, qui vendait un peu de pain", se souvient Christine.

Un problème qui s'était déjà produit l'an dernier, constate Jacqueline, qui vient d'acheter sa baguette : "Honnêtement, les gérants ont tous leurs emplois du temps, mais bon que les quatre soient fermées le même jour, c'est quand même difficile à comprendre. Il faudrait qu'ils arrivent à se mettre d'accord !"

Problème de communication

Plus facile à dire qu'à faire, estime Marie-Hélène Gandy, la gérante de la boulangerie Le Petit Pétrin, en centre-ville. "Nous, on communique depuis le début, quand on a des fermetures exceptionnelles, soit on appelle nos collègues en ville, soit on glisse un mot sous leur porte, et puis on prévient nos clients." Pour elle, c'est "clairement un problème de communication : avant d'arriver en Normandie, mon mari et moi travaillions à Paris. Nous étions huit boulangers dans le même secteur et nous n'avions jamais ce type de problème !"

Les gérants de la boulangerie "Le Petit pétrin de Villers" ont prévenu leurs clients de leurs dates de fermeture, la semaine dernière. © Radio France - Marie Martirossian

La mairie de Villers a donc invité les quatre propriétaires des boulangeries à se réunir en mairie cette semaine, pour tenter de régler ce problème. "Ce que je vais leur proposer, c'est que je vais créer un groupe Whatsapp, avec les numéros de chacun, afin que tout le monde puisse communiquer aux autres ses dates de congés", explique Stéphane Perrault, adjoint au maire en charge du commerce. Je ne peux évidemment imposer à personne à quelle date prendre ses vacances ou ses jours de repos hebdomadaires, donc ma marge de manœuvre est faible, mais si tout le monde travaille en bonne intelligence, il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas."

Cette réunion doit se tenir ce jeudi 8 septembre à 17 heures, en mairie.