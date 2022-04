Journée spéciale emploi : à Villetaneuse, une entreprise éphémère pour retrouver la confiance et un emploi

"Vous avez bien dormi ? Alors au travail ! C'est parti, bonne journée à tout le monde !" De bon matin, Christine Beaupel, coach, diffuse son entrain communicatif au petit groupe réuni dans l'ancienne médiathèque de Villetaneuse. Ils sont une petite quarantaine, hommes et femmes, de tous âges, avec des parcours professionnels variés, tous participent à l'entreprise éphémère, 27e du nom, un concept qui vise à faire de la recherche d'emploi une aventure collective. Durant sept semaines, les "associés" (c'est le nom qu'ils se donnent) mettent en commun leurs compétences dans différents services, communication, phoning ou prospection en face-à-face pour trouver un poste à chacun d'entre eux.

Mathieu Cocheton, l'un des coachs de cette entreprise éphémère Copier

Les participants ont épinglé leur photo sur ce tableau. Ceux qui décrochent un emploi franchissent symboliquement la ligne d'arrivée © Radio France - Sarah Tuchscherer

Des rencontres directes plutôt qu'un envoi de CV

Dana, 21 ans, est la benjamine. Avec d'autres associés, elle a pour mission de ratisser les environs, quartier par quartier, pour sonner aux portes des entreprises, commerces, artisans. Objectif : sonder le marché caché de l'emploi, ces postes à pour pourvoir pour lesquels aucune offre n'a été publiée : "Un boucher peut avoir besoin de quelqu'un qui est formé dans son domaine, mais peut-être qu'il peut être intéressé si on lui dit qu'on compte dans nos rangs un comptable ou un secrétaire". La jeune femme a pris goût à cette nouvelle forme de recherche d'emploi : "le fait de chercher pour soi et pour les autres est une motivation supplémentaire. On s'aperçoit que certaines entreprises ont des besoins mais ne le font pas savoir."

La rencontre directe est ici privilégiée par rapport à l'envoi de CV. Des employeurs sont aussi invités à organiser des job datings réservés aux associés. C'est pour ça que Vanessa Rivière est venue ce jour-là à Villetaneuse. Chargée de recrutement dans le BTP, au sein du GEIQ (Groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification, elle est séduite par le concept : "C'est super intéressant de voir ces gens aux profils si différents qui se mettent à faire du phoning, du coaching RH etc... On ne recrute pas sur un CV mais sur un savoir-être et c'est ce que l'entreprise éphémère nous permet d'observer".

Des entreprises sont invitées pour des job-dating. Ici une recruteuse du BTP s'adresse aux "associés" © Radio France - Sarah Tuchscherer

70% de réussite après six mois

Du côté des demandeurs d'emploi, la motivation est aussi au rendez-vous. Cadre dans la logistique, au chômage depuis un an, Delphine confie que l'expérience lui a redonné de l'enthousiasme : "Quand on cherche seule, on passe par toutes les phases. J'ai un entretien, super ! Ça n’a pas abouti, je me démotive... Ici on s'épaule." Zineb, qui a passé 25 ans à travailler dans le prêt-à-porter de luxe, confirme : "Après quatre ans de chômage, je n'avais plus envie, parfois même pas envie de me lever. Venir ici, avoir un but, ça m'a apporté de la confiance en moi".

Les statistiques de l'entreprise éphémère sont flatteuses : un tiers des participants trouve un travail durant les sept semaines de suivi intensif. Au bout de six mois, ils sont 70% à avoir retrouvé le chemin de l'emploi.