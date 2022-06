A Vivatech, une voiturette bas carbone présentée par la start-up Midipile Mobility incubée à Bordeaux

Midipile Mobility est incubée à Bordeaux, à Darwin l'écosystème, et présente sa solution pour une mobilité bas carbone à Vivatech, le salon de l'innovation à Paris. Cette voiturette inspirée du vélo-cargo promet d'aller jusqu'à 45 km/h, et peut transporter jusqu'à 300 kg de marchandises.

Le salon Vivatech se termine ce samedi à Paris, après une journée d'ouverture au grand public. 28 entreprises de Nouvelle Aquitaine sont présentes le long de ses quatre jours de salon, et présentent leurs innovations. Midipile Mobility est incubée à Bordeaux, à Darwin l'écosystème, et présente sa solution pour une mobilité bas carbone. Il s'agit d'une voiturette qui s'inspire du vélo cargo : pour avancer il faut pédaler, dans une position confortable, à moitié allongé, aidé par une assistance électrique pour prolonger l'utilisation. La voiturette peut aller jusqu'à 45 kilomètres/heure. L'arrière de l'engin est modulable et permet d'emporter des caisses, ou des palettes. Il peut aussi être transformé en foodtruck. Jusqu'à 300 kg peuvent être portés dans la version standard.

L'engin a été conçu en pensant aux ZFE, les Zones à Faibles Emission, qui doivent être mises en place d'ici le 1er janvier 2025 dans les métropoles, afin de restreindre l'accès aux véhicules les plus polluants. Il faut donc penser à remplacer les voitures ou utilitaires qui ne pourront plus se rendre dans ces zones, pour des livraisons, par exemple. L'idée est de les remplacer pour les derniers kilomètres de leur course. La voiturette Midipile s'adapte parfaitement aux différents lieux : dans les grandes villes comme Bordeaux, elle peut rouler sur les pistes cyclables. La vitesse est donc bridée. Mais dans les agglomérations qui n'ont pas de pistes cyclables, un peu plus à l'écart, elle peut rouler sur la route (débridée).

Les "préventes" pour Midipile sont ouvertes depuis mercredi. Le véhicule, son assurance et le service après-vente sont au prix de 300 euros par mois. L'idée n'est pas de vendre ces véhicules, mais de les emprunter sur une période donnée pour s'adapter aux besoins et aux mobilités de chacun.