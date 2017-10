A vos CV! Le centre commercial B'Est à Farébersviller recrute

750 emplois sont disponibles pour le futur centre commercial de Farébersviller, B'Est. Le site en périphérie de la ville doit ouvrir au printemps 2018. Les travaux se poursuivent et 80% des cellules commerciales ont trouvé preneur.

"Du plus diplômé au moins diplômé". Les choses sont claires quand on discute emploi avec Vincent Xolin, le promoteur du projet. 750 emplois sont à pourvoir pour ce qui sera le plus grand complexe de commerces et de loisirs de Moselle-Est, B'Est, qui doit ouvrir à Farébersviller au printemps 2018. Pour le moment, 100 embauches ont d'ores et déjà été réalisées, "Mais cela ne concerne que des postes d'encadrement", explique le directeur d’opérations de chez Codic France.

B'est ouvrira ses portes à Farébersviller au printemps 2018.

Recrutement par compétences & langues vivantes

Il est déjà possible de transmettre son CV, soit à l'agence Pôle emploi de Forbach, soit via le site Internet du futur centre commercial. "La majorité des embauches se fera entre décembre et avril", précise Vincent Xolin. Et la chance sera donnée à tous grâce au recrutement "par compétences" et non pas "par connaissance":

"Quelqu'un qui n'aurait aucun diplôme mais qui sait s'organiser et se débrouiller à toutes ses chances."

Un choix "Décidé en connaissance de cause" explique le promoteur. "Nous ne sommes pas dans une bulle", en référence au taux de chômage qui touche un quart de la population de Farébersviller, mais aussi le secteur (environ 12%), bien supérieur à la moyenne nationale (9,5%). "Après, bien évidement, nous recherchons certains profils, certaines compétences, comme savoir parler Allemand. Avec les frontières à proximité, nous voulons accueillir les clients de Sarrebruck, etc."

Déjà 80% des enseignes ont signé

La galerie commerciale, en travaux actuellement, comptera 75 boutiques. © Radio France - Jordan Muzyczka © Radio France

Et ces clients, étrangers comme locaux, pourront découvrir 90 magasins sur ce site de plus de 30 hectares. "A l'heure actuelle, nous avons des contrats pour 80% des enseignes', se félicite Vincent Xolin. Des noms ronflants seront présent à l'ouverture comme H&M, Séphora, Gifi, mais l'homme espère attirer une "Grande enseigne culturel", du style Fnac ou Cultura: "Il y a des discussions, après plein d'éléments sont dans la balance".