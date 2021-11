À Vouillon, dans l'Indre, Édith se bat depuis 10 ans pour trouver un repreneur à son restaurant

Édith Moreau a tout tenté, même une annonce sur le Bon Coin. Cela fait maintenant 10 ans que la patronne du restaurant l'Écu, à Vouillon, cherche un repreneur. Pour relayer son appel, elle a récemment opté pour le programme SOS Villages de TF1. Un dispositif pour aider les commerces des petites communes à trouver repreneur; Le reportage a été diffusé ce lundi 8 Novembre.

Un pan de l'histoire de la commune

Le restaurant d'Édith est bien connu dans la région : les routiers avaient l'habitude de s'y arrêter, l'établissement accueillait régulièrement des rassemblements, et les habitués aimaient y venir tous les jours. "Tous les matins, j'étais fidèle, au café" se souvient Gérard, qui habite Vouillon depuis 22 ans. Il se souvient "de belles fêtes, entre copains, une belle amitié (...) Ca ne désemplissait pas, c'était énorme". En effet, lorsqu'elle tenait l'établissement avec son mari, décédé il y a 10 ans, Édith Moreau pouvait servir jusqu'à 90 couverts.

Quand on parlait de Vouillon, on parlait de l'Ecu - Édith Moreau, propriétaire du restaurant

Édith multiplie les démarches pour chercher un ou des repreneurs © Radio France - Manon Klein

Le dernier commerce alimentaire à Vouillon

Ce restaurant, c'était aussi le dernier commerce alimentaire de Vouillon. Il es fermé depuis juin 2020. Sa patronne a pris sa retraite, et elle aimerait désormais passer la main. Pas question pour elle d'abandonner ce lieu sans repreneur "Pour moi c'est important. Ca prouve que mon mari il a a pas travaillé pour rien, et puis moi aussi d'ailleurs." explique Édith Moreau. Depuis la mort de son mari il y a 10 ans Edith entretient tout régulièrement : "Ca c'est mon mari qui l'a créé. On faisait tout ce qui était plats à emporter, les préparations de viande (...) Puis d'un seul coup, plus rien. C'est triste" commente la patronne, en regardant le laboratoire encore impeccable. Elle aimerait trouver un couple pour reprendre l'établissement, qui dispose d'un logement à l'étage.

Des appels qui arrivent depuis la diffusion du reportage

Depuis la diffusion du reportage qui parle de son commerce sur TF1, la situation a un peu changé. "Les gens se sont réveillés. J'ai eu trois coups de fil à peine le reportage fini" détaille Édith. Reste à trouver un repreneur sérieux, mais il y a de quoi avoir de l'espoir.

Le maire Vouillon veut aider pour permettre la renaissance de ce restaurant © Radio France - Manon Klein

Le maire de Vouillon, Yves Prévot, se dit prêt à aider pour faciliter cette reprise. "Si la commune s'investit, elle peut acheter les murs et mettre en gérance le restaurant. La communauté de communes peut le faire aussi. On est sur deux positions, en privilégiant bien sûr l'acquisition par un particulier" explique l'élu, qui espère avec une réouverture le retour du dynamisme qu'apportait le restaurant au sein de la commune.