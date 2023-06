À Vouillon, le restaurant l'Écu rouvre après avoir cherché des repreneurs pendant plus de 10 ans

Un long combat qui aboutit enfin. Après plus de 10 ans de recherches pour trouver des repreneurs, le restaurant l'Écu rouvre ce 9 juin à Vouillon. La mairie s'est fortement mobilisée pour cela, en rachetant les murs. La longue quête pour trouver des gérants a été accélérée grâce à l'émission SOS Village de TF1 , qui a donné un coup de projecteur important à l'établissement.

Un long combat

L'Écu a été un établissement réputé pendant de nombreuses années. Au moment du décès de son propriétaire, François Moreau, en 2011, la veuve de ce dernier a cherché à revendre. Pendant plus de 10 ans elle a multiplié les initiatives, allant même jusqu'à poster une annonce sur le Bon Coin. C'est l'émission SOS Village de TF1 qui permet enfin en 2021 d'attirer des candidats à la reprise. "Ce qui est un petit peu rigolo, on va dire ça comme ça, c'est qu'on a fait une opération sur le plan national et on a trouvé deux porteurs de projets qui sont du coin. Alors que pendant 10 ans, on cherchait, on cherchait, on cherchait" s'amuse le maire Yves Prévot, qui ne cache pas à sa joie à quelques jours de la réouverture du restaurant.

La mairie rachète les murs

Ce combat pour trouver des repreneurs, l'élu l'a accompagné pendant toutes ces années. Allant même jusqu'à racheter les murs de l'Écu pour attirer plus facilement des candidats. Une décision prise après le passage dans le programme SOS Village. Pourtant au départ le maire ne privilégiait pas cette option : "On avait pas l'intention de se lancer nous au niveau commune, on voulait laisser le libre choix à un porteur de projet privé (...) on a pas vocation à être une agence de commerce nous commune (...) bon, face à l'absence de candidatures de reprise, on s'est décidés quand même à dire : il faut faire quelque chose (...) C'est un lieu de convivialité, dans un petit village comme le nôtre, c'est quand même très important" explique Yves Prévot.

Au total, l'opération devrait coûter près de 300.000 euros, entre le rachat de l'établissement (près de 200.000 euros) et les travaux importants qu'il a fallu mener. Le tout a été financé à 80% grâce aux aides de l'État (50% de ces aides), du Département, et de la Communauté de communes. La municipalité a pris en charge le reste.

Deux porteurs de projets issus du monde de la restauration

Les nouveaux gérants de l'établissement travaillaient tous les deux dans le monde de la restauration. John tenait avant une baraque à frites. C'est en s'installant sur le parking du restaurant l'Escale, à Déols, qu'il rencontre celui avec qui il va monter ce projet : Yoann, cuisinier à l'Escale. Une amie évoque auprès des deux gérants cette offre de reprise dont elle a entendu parler pour le restaurant l'Écu.

Ce qui a convaincu John, au delà de la réputation de l'établissement, c'est que la mairie soit propriétaire des murs : "Là d'être juste gérants c'est super bien. On va payer un loyer, on va faire vivre le truc. Heureusement qu'il y a eu ça parce que franchement on aurait pas pu mettre 200.000 euros comme ça [pour l'acquisition], c'est impossible".

Après un léger contre-temps en raison de travaux plus importants que prévus, l'Écu et ses 70 couverts rouvrira ce vendredi 9 juin.