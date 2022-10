À Vouneuil-sous-Biard, le gérant du Carrefour Contact fait la course aux économies d'énergie

C'est un fléau qui touche tout le monde, aussi bien les particuliers que les professionnels : la hausse des coûts de l'énergie. Début octobre, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a demandé aux fournisseurs d'énergie de participer à l'effort de "solidarité" et de proposer des contrats à des prix raisonnables, notamment aux petites et moyennes entreprises. Au début de l'été, les sociétés de la grande distribution s'étaient par ailleurs accordées sur un "plan de sobriété énergétique", dans la lignée de celui du gouvernement et pour anticiper un hiver difficile. Les premières mesures devaient entrer en vigueur à partir du 15 octobre, mais face à la crainte d'une flambée des prix, de nombreux supermarchés ont déjà pris les devants.

"On commence par des choses très simples, comme la lumière", explique Bruno Brilleteau, le gérant du magasin Carrefour Contact à Vouneuil-sous-Biard. "Toutes les pièces où nous ne sommes pas sont éteintes : la réserve, la salle de pause, mon bureau", énumère-t-il. Il a par ailleurs baissé la luminosité dans le magasin et changé le type d'éclairage : "J'avais 180 néons, là on est passé en LED, ça consomme beaucoup moins", ajoute-t-il.

Éteindre des frigos et fermer des vitrines fraîches

Deuxième pôle de dépense : le rayon frais. Le gérant a récemment éteint quatre frigos mobiles, grâce au regroupement de ses produits et il compte bien continuer l'optimisation : "On va faire fermer la plus grande vitrine avec des portes, toute la partie charcuterie et poissonnerie", montre-t-il. Il prévoit en revanche de laisser ouverte la petite vitrine de laitages, pour rafraichir un peu les légumes disposés juste en face. "C'est tout un équilibre à trouver".

À l'extérieur, même chose : les enseignes, et notamment le logo "Carrefour", ne sont plus allumées et il n'y a plus d'éclairage sur le parking à la nuit tombée. "Sauf bien sûr pour la station-service, où on a un éclairage de sécurité pour que les gens puissent se servir tranquillement", précise encore le gérant.

Environ 70.000 euros d'investissement

Pour l'instant, Bruno Brilleteau n'a pas vu le montant de ses factures augmenter, puisque son contrat est renégocié annuellement auprès du fournisseur d'énergie. Toutefois, il anticipe : "Le marché est tellement tendu, on ne sait pas trop comment on va être 'consommé' en quelque sorte". Si ces mesures de sobriété sont coûteuses - environ 70.000 euros d'investissement - il considère qu'elles sont nécessaires : "C'est un mal pour un bien, ce sont des choses qu'on aurait pu faire bien avant", conclut-il. Grâce à celles-ci, il espère économiser environ 30% d'énergie. Un défi loin d'être inatteignable pour celui qui a déjà fait baisser de 50% sa facture d'électricité personnelle.