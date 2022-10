"On a vu des clientes pleurer, elles nous soutiennent", fermeture émouvante des boutiques Camaïeu en Moselle

"On l'a appris mercredi en même temps que les clientes, donc on est encore en train de réaliser", explique Virginie, gérante de la boutique Camaïeu de la galerie marchande du Leclerc de Thionville. La boutique, comme les 511 autres de France (dont huit en Moselle) a définitivement fermé ses portes ce samedi 1er octobre au soir.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

On n'a pas pris le temps de manger et on n'avait même pas faim en fait" - Cathy, vendeuse chez Camaïeu

La dernière journée a été riche en émotions : "on n'a pas arrêté, on n'a pas pris le temps de manger et en fait on n'avait pas faim, je ne dors même plus depuis une semaine", souffle Cathy, vendeuse chez Camaïeu depuis 23 ans. Heureusement, les salariées peuvent compter sur le soutien de leurs clientes.

Les rayons sont presque vides, pour le dernier jour, toute la boutique est à -50%. © Radio France - Rachel Saadoddine

"On a vu des clientes pleurer, et pourtant ce sont des clientes, pas des membres de notre famille", raconte Cathy. Avec ses collègues, elles ont reçu des chocolats, des bonbons, des petits mots, autant d'attentions qui leur vont droit au cœur. Deborah travaille chez Camaïeu depuis six ans, mais avant ça, elle a déjà vécu un licenciement économique, alors forcément, l'émotion est forte.

Reportage dans la boutique Camaïeu de la galerie marchande du Leclerc de Thionville : Copier

"J'ai deux enfants, dont un en bas âge, ça fait vingt ans que je fais de la vente, mais je ne sais pas, peut-être que", explique la vendeuse de 36 ans. "Je suis aussi triste de quitter les clientes, les habituées avec qui on noue des liens, on les aide à se faire belles, ça va faire bizarre de ne plus les voir tous les jours".

Des ventes multipliées pas dix pour le dernier jour

Les clientes qui sont venues en nombre pour le dernier jour, "on a enregistré plus de 2.700 ventes, d'habitude, c'est 200 ou 250", selon Virginie. La gérante de la boutique qui l'affirme, elle va prendre du temps pour relâcher la pression, enfin réaliser ce qui se passe, et essayer de rebondir.