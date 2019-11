Pour les fêtes de fin d'année, le géant Amazon recrute 100 personnes à Woippy

Le géant de la distribution et du commerce en ligne Amazon souhaite recruter entre 90 et 100 personnes sur son agence de Woippy (Moselle), pour faire face au surplus d'activité en cette période de fêtes de fin d'année.

Les recrutements pour la période de fin d'année ont débuté ! De nombreuses enseignes mosellanes se lancent actuellement dans la recherche de main-d'oeuvre pour faire face au surplus d'activité pour les fêtes de Noël. En première ligne : le géant du e-commerce Amazon, qui souhaite recruter entre 90 et 100 personnes de manière temporaire sur son agence de Woippy (Moselle).

Recherche de 50 personnes à Farébersviller

Alors que l'arrivée d'un gigantesque centre de distribution Amazon à Frescaty a été annoncé en août dernier par le président de Metz métropole, avec à la clé plus de 2000 emplois, le géant du e-commerce a d'abord pour priorité de tourner correctement pour les fêtes : "Cette période de fin d'année est extrêmement importante pour nous. Nous recrutons tous types de profil, avec au total 90 à 100 recrutements temporaires", explique Laetitia de Montgolfier, DHR d'Amazon France à France Bleu Lorraine Nord. "Nous ne cherchons pas nécessairement des personnes avec un diplôme en logistique. Ce que nous recherchons, ce sont des personnes qui sont orientées clients, et qui veulent travailler en équipe." Le travail consistera à préparer les commandes en vue des livraisons.

"Cette période des fêtes demande beaucoup d'organisation", Barthélémy Jeanroch, directeur du centre commercial B'EST de Farébersviller

De son côté, le récent centre commercial B'EST de Farébersviller a besoin, lui, d'une cinquantaine de personnes pour la fin d'année. "Cette période de fêtes demande toujours beaucoup d'organisation", commente Barthélémy Jeanroch, son directeur. "C'est une vraie logistique dans l'emploi, car les gens consomment plus, et nous devons être ouverts non pas six jours mais sept jours par semaine pendant une période de 24 jours consécutifs."

Mais recruter pour les fêtes de fin d'année n'est finalement pas si simple : "On parle de CDD. Ce sont des contrats précaires. Tout le monde n'est pas forcément intéressé pour venir travailler pendant seulement un mois, en temps partiel, les week-end...", termine le directeur du centre commercial.