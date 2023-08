Éboulement en Maurienne : l'Intermarché de Fourneaux n'est plus livré depuis six jours

Il n'y a pas que le trafic international France-Italie qui se complique depuis la fermeture de l'A43 et du tunnel du Fréjus aux poids lourds dimanche soir suite à l'éboulement spectaculaire sur les voie d'accès au Freney-Saint-André. Les livraisons locales sont aussi affectées : les entreprises de Haute-Maurienne, où les poids lourds ne peuvent plus accéder, mais aussi des rayons de supermarchés, ne peuvent plus se faire.

Rupture de produits frais, SP95 et de gazole

"On a deux types de rupture, explique Bruno Cordat le directeur de l'Intermarché de Fourneaux, invité ce jeudi du 6/9 de France Bleu Pays de Savoie. "D'abord en produits frais, de façon importante, puisqu'on n'a pas été livrés depuis vendredi dernier. Et puis en carburant : on est en rupture, donc de gazole et de sans plomb 95". Depuis ce mercredi la préfecture de la Savoie organise des convois de camions encadrés par le peloton motorisé de la gendarmerie, mais les camions ne doivent pas faire plus de 19 tonnes, pour pouvoir passer par la déviation sur la RD215 et le centre du village de Saint-André.

"Le système de convois est difficilement pérenne"

Il faut déjà trouver des camions d'une capacité de 19 tonnes pour les livraisons, ce qui est rare, selon le patron d'Intermarché. "En carburant, c'est encore plus compliqué puisqu'on ne peut être livré que par des petits porteurs de 13 tonnes", précise Bruno Cordat, "mais ce système est difficilement pérenne". "Si ça continue comme ça, si on a toujours des problèmes d'approvisionnement aussi importants, les clients seront obligés de descendre à Saint-Jean-de-Maurienne pour faire leurs courses."

Le ministre des Transports Clément Beaune est attendu ce jeudi après-midi à Saint-Jean-de-Maurienne pour s'entretenir avec les élus. On attend aussi les résultat des nouvelles études géologiques pour savoir si l'A43 peut être rouverte en toute sécurité. Pour la RD 1006 et la voie ferrée, on sait déjà que la remise en état prendra plus de temps.