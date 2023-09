AB Epluches veut créer une filière iséroise de légumineuses pour fournir les cantines en conserves

Elle fournit de nombreuses cantines iséroises en légumes épluchés, prêts à être cuisinés. L'entreprise AB Epluche , installée au Fontanil-Cornillon au nord de Grenoble, se lance désormais dans la production de conserves de légumineuses, comme les pois chiches et haricots blancs. Pour soutenir sa production, elle veut mettre en place toute une filière iséroise.

100.000 euros investis pour créer l'atelier

"Cela répond déjà à une demande de nos clients, mais aussi surtout à un engouement qui est lié aux végétaux protéinés pour changer un petit peu des produits protéinés typés viandes" explique Christophe Ceccato, responsable de production de la légumerie AB Epluche. L'entreprise s'est donc dotée d'un tout nouvel outil de production en investissant 100.000 euros pour le matériel, avec l'aide de France Relance. "Après, il y a tout l'investissement au niveau du process et là pour le coup, c'est un an de travail pour arriver à mettre au point le process qui va du légume sec aux légumes prêts à être consommés."

Suite à des échanges et des tests avec ses clients, AB Epluche s'est finalement tourné vers la technique de la pasteurisation et propose ses produits dans "une poche plastique" de trois à cinq kilos qui remplace la traditionnelle boîte de conserve.

Inciter les agriculteurs isérois à produire des légumineuses

"L'objectif à court terme, c'est d'arriver très rapidement à flirter avec les cinq tonnes de produits, donc dans l'année qui arrive là, pour ensuite passer à neuf. Tout dépend aussi de la demande. Nous, on ne va pas être limités en terme de volume. En tout cas, c'est vraiment la demande qui va faire notre progression."

Pour soutenir sa production, la légumerie a l'ambition de structurer une filière de légumineuses en Isère. "Là, on ouvre une fenêtre, on ouvre une porte et on espère bien entraîner nos producteurs dans cette dynamique" explique Christophe Ceccato. "Au lieu de faire de l'intersol avec une luzerne, mettre des pois chiches ou des haricots blancs pour que cela devienne un nouveau débouché et créer cette filière."