Abandon d'Ecocombust à Cordemais : du "dégoût" et de la "colère" chez les salariés

Coup de tonnerre à Cordemais. EDF a annoncé ce jeudi 8 juillet l'arrêt du projet de conversion de la dernière centrale à charbon de France. Un projet qui n'est pas jugé assez rentable par le groupe, quelques 350 salariés travaillaient dessus depuis cinq ans. En apprenant la nouvelle dans la matinée, les salariés présents ont stoppé le travail. Ils sont "en colère", "émus" et "dégoutés" par cette décision.

Ils faut qu'ils viennent voir que nous ne sommes pas que des numéros. On s'est tous investis dans ce projet, et on a réussi.

"C'est hyper brutal. On ne s'attendait pas à une annonce, là comme ça, ça fait mal" explique Jérémie, militant CGT, entouré de ses collègues. Les salariés présents à l'AG sont encore peu sonnés par l'annonce d'EDF. Dans un courrier signé du 7 juillet, le PDG d'EDF Jean-Bernard Lévy a annoncé à la CGT "mettre un terme au projet au projet Ecocombust lancé sur le site de Cordemais en 2016

à lire aussi Cordemais : EDF abandonne le projet de conversion de sa centrale thermique

Les syndicats qui pointent une décision politique derrière l'argument économique. Ils demandent des comptent notamment à Emmanuel Macron : "C'est lui qui doit nous répondre et qui doit prendre ses responsabilités. Il a voulu quelque chose, il doit nous permettre de le déployer" explique Gwenaël Plagne, délégué CGT à la centrale. Les salariés cessent le travail pour le moment, et comptent se réunir, après le choc et l'émotion, pour "se battre jusqu'au bout".