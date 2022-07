Abandon du projet de reprise de la SAM, les vérités du patron de MH Industries

En début de semaine, Matthieu Hede, le patron de MH Industries annonçait qu'il abandonnait le projet de reprise de la SAM. Un dossier sur lequel cet industriel lotois travaillait depuis des semaines. Le but était au départ de reprendre 60 salariés et à terme environ 200. Un projet viable selon l'industriel mais qui n'a pas aboutit faute de l'engagement de Renault mais aussi de la conjoncture internationale qui a rendu le bouclage financier difficile.

Dans un langage de vérité, l'industriel lotois, retrace ces six mois de travail acharné pour faire aboutir ce projet. Et surtout, d'abord, il dit comprendre le sentiment de deuil qui accompagne cet abandon pour les salariés. "Mes premières pensées vont surtout aux anciens de la SAM : et salariés; les anciens et tous les déçus. Mais je pense qu'à moyen terme, le projet était viable."

Le groupe Renault ne veut plus jamais entendre parler de la SAM

Matthieu Hede insiste ca aurait du marcher : " Il y a des moules chez Sam. Je les ai vus, ils sont tout neufs. Ils ont coûté des centaines de milliers d'euros. Ils n'ont jamais fait une pièce. Et donc, en fait, il ne suffisait juste de rallumer la machine et de faire des pièces." Ce qui a manqué, c'est la volonté de Renault, qui ne souhaitait, plus rien avoir à faire avec la fonderie aveyronnaise. "Ils nous ont dit non de manière collective. Le groupe Renault ne veut plus jamais entendre parler de la SAM. Ils ont dit avoir été traumatisés. La pilule est un peu dure à avaler. Qu'on revienne leur demander quoi que ce soit. Ils voulaient ne plus jamais avoir quoi que ce soit à faire avec les salariés qui les maltraitent."

Le site meurt et il y a des compresseurs neufs. C'est une aberration.

En tout cas Matthieu Hede refuse de charger Renault comme ont pu le faire la Région ou les salariés ces derniers jours. Certes, le constructeur français ne voulait plus avoir rien à faire avec la fonderie de Viviez. Mais l'entreprise était là en dernier et a investi dans la SAM insiste l'industriel lotois. _"Renault estime, et ce n'est pas totalement faux, qu'il n'ont pas tué la SAM parce au contraire qu'ils étaient les derniers sur place. Parce que tous les autres étaient partis avant. Et nous, on leur a dit la même chose. "Vous avez fait des investissements sur le site qui ne sont p_as des investissements de gens qui veulent se barrer. Ils ont investi sur des choses qui se voient en général assez peu. Sur l'infrastructure, des transfo, des compresseurs. Ils avaient pour vraie volonté un projet industriel. C'est l'unique raison de ces investissements. Le site meurt et il y a des transfo neufs. Il a des compresseurs neufs. C'est une aberration. Donc Renault n'avait aucune intention de fermer le site. Ils avaient vraiment tout fait pour préparer l'arrivée de CIE Automotive. En fait, c'est les méchants dans l'histoire parce que c'est le dernier a être resté. Ils étaient où les boches? Ils étaient ou les Valéo ils étaient ou les Stellantis, les Mercedes. Ils s'étaient déjà barrés les deux ou trois ans avant."

MH industries devait trouver entre 30 et 45 millions d'euros

Autre soucis très important : le plan de financement. Pas facile de trouver entre 30 et 45 millions d'euros pour financer ce projet. "Des gens qui peuvent mettre autant d'argent sur la table sur des projets aussi risqués dans l'industrie. Aujourd'hui, en France, j'en ai toujours pas vu."

Et pour l'avenir, alors que la Région évoque un projet dans les mois à venir, l'industriel ne veut pas qu'on se berce d'illusion "Pour l'instant, il n'y a rien sur la table. Il faut vider l'usine, il faut vider 50 ans d'usines. Donc en fait, il se passera rien avant deux ans." En revanche Matthieu Hede pense que les salariés de la SAM pourront rebondir parce qu'ils sont travailleurs et compétents.

