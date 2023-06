Abandon du projet Jourdan/Voltaire à Romans : mauvais perdant ou mauvaise foi ?

Fin avril, la maire de Romans-sur-Isère annonce le choix du groupe Duval et de son projet pour aménager le site Jourdan/Voltaire

Fin avril, la maire de Romans annonce le gagnant de l'appel à projets pour aménager le site Jourdan/Voltaire. Le groupe immobilier Duval est retenu : construction de près de cent logements, d'un hôtel 4 étoiles, d'une école Montessori, d'une crèche et de 300 places de parking.

Mais le promoteur Generim, finaliste de l'appel à projets, saisit le tribunal administratif, le juge des référés. Il explique que la mairie a ajouté en cours de route une "curieuse phase" au processus de sélection. L'audience devait se tenir ce mardi 6 juin, mais sans attendre, la mairie de Romans a mis fin à l'appel à projets, tout arrêté. Question de "prudence" dit-elle pour éviter un contentieux bloquant de "plusieurs mois et années devant les tribunaux." Dans son communiqué, elle qualifie au passage Generim de "mauvais perdant" : "un tel aménagement, qui représente plusieurs dizaines de millions d'euros d'investissement, aurait permis de faire travailler des acteurs de la construction. Il était par ailleurs attendus de nombreux Romanais et notamment des familles."

"La commune a préféré jeter le bébé avec l'eau du bain"

Generim répond à la mairie de Romans par le biais d'un communiqué également : "nous savons perdre, par contre nous nous élevons contre la mauvaise foi et le non-respect des règles élémentaires de la saine concurrence. En mettant fin à l'appel à projets, "la commune a éteint le recours et empêché la tenue de l'audience au terme de laquelle le juge des référés devait se prononcer sur les irrégularités qu'elle a donc implicitement reconnues. Elle a préféré jeter le bébé avec l'eau du bain, privant les Romanais et les acteurs économiques du territoire d'un projet majeur."

Reste une question : que va donc devenir ce site Jourdan/Voltaire ? "Communication ultérieure" écrit la mairie dans son communiqué, sans plus de détail.