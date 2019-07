Abattoir AIM : l'offre de reprise écartée par le tribunal de commerce

Sainte-Cécile, Manche, France

C'était le dernier espoir pour les salariés des Abattoirs Industriel de la Manche (AIM). Des repreneurs franco-chinois prévoyaient une reprise de l'activité sur le site, à l'arrêt depuis plus d'un an. À la clé, 153 emplois et une cadence de 6000 porcs par semaine en partance pour la Chine.

Les investisseurs ont proposé 1,7 millions d'euros. Insuffisant pour le tribunal de commerce, qui attendait plus de deux millions d'euros pour rembourser les créanciers d'AIM, en grave difficulté financière depuis plusieurs années.

Le matériel déjà vendu

Une somme trop élevée pour les repreneurs, d'autant plus que d'importants travaux sont nécessaires pour remettre le site en état et permettre le redémarrage de l'activité.

Déjà au début du mois de juin, une entreprise néerlandaise PIPM (Platinium Industrial Plant and Machinery) avait entériné le rachat pour un peu plus d'un million d'euros du matériel : machines, camions, voitures... La compagnie hollandaise va vider entièrement le site à partir du 1er septembre, et ce jusqu'au 1er décembre.

Nouvelle déception pour les salariés

Jusqu'à 235 personnes ont travaillé sur le site. Laetitia par exemple, qui y a passé 20 ans, explique qu'il s'agit d'une nouvelle déception. L'abattoir AIM de Sainte-Cécile dans le Sud-Manche était le dernier abattoir de porc de la Manche.