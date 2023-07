Abattoir de Bazas épinglé par L214 : activité maintenue après les contrôles réalisés

L'association L214 a réclamé la fermeture d'urgence de l'abattoir de Bazas après la publication d'une vidéo, le 26 juillet, mettant en cause les pratiques du seul abattoir publique du sud-Gironde. Le préfet de la Gironde a ordonné et effectué un contrôle dès le 27 juillet à 4h30 du matin. Aucune "anomalie majeure" n'a été recensée, "justifiant une suspension d'activité", indiquent les services de l'Etat. Mais "des déficiences sur la protection animale ont été constatées et vont être notifiées", pour aboutir à des "mesures correctives dans les plus brefs délais".

Plan d'action à mettre en œuvre

La préfecture de la Gironde précise que l'abattoir doit mettre un plan d'action pour y remédier, à savoir notamment, "veiller à la maîtrise de l'amenée des agneaux et moutons vers le poste d'abattage, et strict respect de l'interdiction de l'abattage des porcelets de moins de 40 kilos.. Il est également exigé d'enregistrer d'éventuels défauts d'immobilisation des animaux lors de l'étourdissement". Plusieurs non-conformités relevées par les services vétérinaires, avaient déjà fait l'objet de corrections au cours des dernières semaines, rappelle également la préfecture (renouvellement du matériel d'étourdissement des bovins ou amélioration des conditions d'hébergement des animaux).

Abattoir en sursis ?

Les services de l'Etat "vont également apporter leur concours" au diagnostic du modèle économique du site "essentiel à la pérennité des filières d'élevage locales". Confronté à la baisse de la consommation de viande, l'abattoir de Bazas connaît de grandes difficultés financières depuis des années. Géré par une société d'économie mixte (la Semop), le site compte 12 salariés mais fait vivre une centaine d'agriculteurs et/ou vétérinaires. Nicole Coustet, la présidente de la Communauté de communes du Bazadais, confiait sur France Bleu Gironde "le coup de grâce" avec cette vidéo de L214. Bazas a déjà vu la fermeture de l'usine Fonmarty début juillet .