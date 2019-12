Lacs : les employés de l'abattoir de Boischaut formés au bien être animal

Lacs, France

L'abattoir de Boischaut reprend petit à petit son activité. La préfecture a imposé sa fermeture temporaire en novembre 2018 après la diffusion d'une vidéo de l'association de défense des animaux L214. Elle montrait les conditions d'abattage des animaux, jugées inhumaines et pas hygiéniques.

L'activité a repris depuis juillet dernier mais de façon minime : uniquement un jour de travail par semaine. A partir de janvier 2020, elle devrait reprendre progressivement jusqu'à 100%, sous la gestion de la SCIC (société coopérative d'intérêt collectif) des viandes du pays de la Châtre.

Des formations sur le bien-être animal et les bonnes pratiques d'abattage

Cette reprise d'activité est conditionnée au respect de la réglementation et de l'amélioration des conditions d'abattage des animaux. Des actions ont été mises en place dans ce sens, comme le détaille Arnaud Labesse, éleveur bovin à Chassignolles et président de la SCIC. Des formations sur le long cours ont été dispensées : _"I_l y a un réseau au niveau national qui dispense des formations sur le bien-être animal et sur les bonnes pratiques en matière d'abattage, à destination des opérateurs sur chaîne. Aujourd'hui, aucune anomalie n'est notée par les services vétérinaires lors des journées d'abattage" affirme Arnaud Labesse.