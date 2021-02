Abattoir mobile en Côte-d'Or : dernière ligne droite avant la mise en service en juin

C'est la dernière ligne droite pour le projet d'abattoir mobile de la société le Bœuf Ethique, premier du nom en France. Projet dont France Bleu vous parle depuis de longs mois maintenant. Installé dans une remorque de poids lourd, il va enfin voir le jour en 2021, grâce à la détermination d'une éleveuse côte-d'orienne, installée avec son frère à Beurizot, Emilie Jeannin.

"On est en pleine préparation, on a enfin bouclé le financement fin décembre, passé la commande du camion, et de l'unité d'abattoir mobile, on prépare aussi le recrutement d'une douzaine de personnes, dont cinq abatteurs qui devront avoir une expérience en abattage et le permis poids lourd."

L'abattoir du Boeuf Ethique s'inspire d'un exemple suédois - Le Boeuf Ethique

Un projet économique solide

Presque le bout du tunnel donc pour un projet au long court, qu'il a fallu porter et défendre devant des dizaines de décideurs et financeurs. "L'abattage ce n'est pas le sujet le plus glamour qui soit, et en même temps il y a un besoin d'avoir de nouveaux outils d'abattage, pour pouvoir le pratiquer dans les meilleures conditions pour les animaux. Pour cela il faut avoir confiance, or quand on rencontre des banquiers, des financeurs, ils ont l'image d'abattoirs qui font faillite ou qui sont fermés pour maltraitance. Il fallait convaincre qu'il était possible de faire autre chose, de le faire bien, et que ce soit solide économiquement."

Le Boeuf Ethique, transparent de l'élevage à l'assiette

C'est un abattoir spécifiquement dédié aux bovins, précise Emilie Jeannin, qui invite les éleveurs intéressés à se manifester auprès des équipes du Bœuf Ethique, plutôt en mars quand toutes les équipes seront opérationnelles. La promesse en tout cas, c'est de prendre tout en charge, pas seulement l'abattage. "L'idée ce n'est pas juste de proposer une prestation d'abattage, mais d'acheter les animaux, de les abattre, et de vendre la viande sous la marque Bœuf Ethique, pour que les éleveurs aient plus de transparence sur où va leur viande, et qu'ils retrouvent un vrai prix rémunérateur."

S'il veulent profiter du Boeuf Ethique, les éleveurs devront aussi montrer patte blanche, à travers la signature d'une charte de bonne(s) conduite(s), garante de la qualité des produits jusqu'à l'assiette du consommateur. "Ils s'engagent sur la manière de nourrir, d'élever les animaux, nous aussi on prend des engagements au niveau de l'abattage. Et puis on a une charte signée avec une association qui a l'habitude de faire des audits dans les abattoirs et qui va aussi nous suivre, c'est l'association en faveur de l'abattage des animaux dans la dignité. Et puis nous avons des outils de traçabilité qui permettront de garantir que sur l'étiquette, il y a toute les informations que le consommateurs ont envie de lire : d'ou vient l'animal, quelle race, où elle a été élevée et par qui."

Quant aux distributeurs de la viande Boeuf Ethique, la liste est encore en train d'être établie. Emilie Jeannin, évoque un réseau de bouchers, de professionnels de la gastronomie. Il y aura aussi un site de vente en ligne, et des points de vente dans certaines enseignes qui respectent là aussi l'éthique de l'entreprise. Un processus qui a coût pour le consommateur : la viande sera vendue à des prix proches du bio, voire un peu plus chère, "de l'ordre de 5%".