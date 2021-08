La reprise de l'abattoir de Ribérac contrariée en Dordogne

La préfecture de la Dordogne considère le projet de reprise de l'abattoir de Ribérac comme illégal. Un recours a été déposé devant le tribunal administratif de Bordeaux. Le département avec la mairie souhaitent relancer l'activité le plus vite possible après son arrêt en février.

L'information est révélée par nos confrères de Dordogne Libre dans leur édition du 19 août, la reprise de l'abattoir de Ribérac est contrariée par un recours gracieux déposé par la préfecture de la Dordogne et donc par l'Etat.

Le département ne peut pas intervenir seul selon la préfecture

Ce recours a été déposé le 9 juillet dernier car les services de l'Etat estime que la reprise de l'abattoir de Ribérac par le département et par la ville est "illégal" pour une question de compétences. La préfecture se base sur la loi Notre qui détermine qui peut intervenir dans quels domaines. Selon elle, si le département veut intervenir, il doit le faire avec la région en complément mais pas tout seul.

Un rendez-vous demandé à la préfète de Région

Le département et la mairie de Ribérac doivent dire le 9 septembre prochain s'ils maintiennent ou s'ils retirent leur délibération pour reprendre l'abattoir et relancer son activité. "Nous maintiendrons notre délibération" affirme Germinal Peiro, qui se dit abasourdi par le recours déposé par la préfecture alors qu'il s'agit de sauver des emplois et une activité économique.

"C'est une mauvaise lecture de la loi Notre" assure Germinal Peiro. Selon le président du Conseil départemental, le département a le droit d'intervenir car il a des compétences "en matière agricole et dans l'aide agro-alimentaire, la preuve en est c'est que nous attribuons toute l'année des aides directes aux exploitations agricoles et aux industries agro-alimentaires, je peux vous en parler car j'ai fait voter ces dispositions quand j'étais député".

Germinal Peiro annonce qu'il va demander un rendez-vous à la préfète de Région Nouvelle-Aquitaine pour trouver une solution au plus vite.

L'exemple de l'abattoir de Chaumont en Haute-Marne

Autre argument avancé, un précédent en Haute-Marne où l'abattoir a été repris par la ville de Chaumont en lien avec le conseil département. Il faut faire vite pour le maire de Ribérac. La survie de l'abattoir est en jeu et la situation pèse sur la ville assure Nicolas Platon élu il y a un an à la mairie. "Je ne veux pas baser mon mandat sur les erreurs qui ont été commises sur l'abattoir de Ribérac et puis si l'Etat nous dit stop, il faut qu'il en prenne ses responsabilités et l'annonce aux éleveurs, aux bouchers...".

Nicolas Platon rappelle qu'une solution avait été trouvée avec le département pour relancer l'activité au plus vite, d'ici la fin de l'année ou début 2022. Le maire de Ribérac estime que ces procédures devant le tribunal administratif de Bordeaux vont faire perdre un temps précieux pour la survie de l'abattoir : "il faut être réactif car l'abattage est une chose particulière car si on manque de réactivité, les utilisateurs prennent des habitudes ailleurs".