Abbeville : un an après son ouverture, l'épicerie sociale a bénéficié à plus de 300 foyers

Des rayonnages blancs, des frigos, une caisse enregistreuse, et même des caddies. Tous les éléments d'une véritable supérette sont réunis dans cette épicerie, sauf les prix : le kilo de riz n'y coûte que 36 centimes. Ouverte en septembre 2022 dans les locaux de l'ancienne école Thuison à Abbeville, l'épicerie sociale et solidaire "Arc en ciel" a été inaugurée jeudi 14 septembre.

Le kilo de riz coûte 36 centimes, cinq fois moins que son prix réel. © Radio France - Marie-Astrid Guégan

Le projet a été porté par la ville d'Abbeville, via le Centre communal d'action sociale (CCAS) , qui a déjà orienté plus de 300 foyers en grande difficulté financière vers l'épicerie. Amélie, 31 ans, y fait ses courses depuis deux mois. "Ça m'a vraiment beaucoup aidé", résume-t-elle.

Cinq fois moins cher qu'en supermarché

Tous les bénéficiaires ont le droit de dépenser un certain montant chaque mois à l'épicerie. Pour Amélie, c'est 15 €, soit l'équivalent de "75 € de courses en supermarché". Produits d'hygiène, fruits et légumes, produits laitiers, épicerie, conserves, tout est en effet vendu à 20 % du prix réel du marché. "C'est une grosse baisse par rapport aux supermarchés, donc on peut prendre beaucoup de choses et pour pas cher", détaille Amélie.

Mélanie (à gauche), 31 ans, fait ses courses à l'épicerie sociale depuis deux mois et participe aussi aux ateliers de gestion du budget proposés par le CCAS. © Radio France - Marie-Astrid Guégan

Ces prix cassés permettent aux bénéficiaires de mieux manger . À l'image d'Amélie, qui a dû quitter son travail à cause de problèmes de santé, et ne touche plus que 600 € d'aides par mois, alors qu'elle doit payer 540 € de loyer et de factures. "C'était compliqué de me nourrir, alors qu'avec mes problèmes de santé je devais manger beaucoup de fruits et de légumes, sauf qu'en magasin leurs prix sont aberrants. Là ici, on peut se permettre d'en manger", se réjouit-elle.

Un lieu d'échange

Les bénéficiaires, que ce soit des familles monoparentales, des retraités, des étudiants , ont accès au magasin pendant quelques mois, le temps de remettre un peu leurs finances d'aplomb. "Ils ont un projet derrière. Ça peut être pour payer une facture, d'eau, d'électricité ou pour la voiture. Ou même quand leur machine à laver tombe en panne et doit être remplacée. Des situations de débordement, lors desquelles il faut les aider avant que ça leurs problèmes financiers s'amplifient", explique Corinne Verdure, la responsable de l'épicerie sociale .

Corinne Verdure, la responsable de l'épicerie, s'occupe d'acheter les denrées auprès de supermarchés ou de s'en procurer auprès d'une banque alimentaire. © Radio France - Marie-Astrid Guégan

L'épicerie, c'est aussi un lieu d'échange, où chaque bénéficiaire est accueilli avec un café, et peut participer à des ateliers, de cuisine, de jardinage ou de gestion du budget. La plupart des denrées proviennent d'achats auprès de supermarchés locaux, de dons de la banque alimentaire et de collectes dans le chantier de maraichage de la ville d'Abbeville, mais l'épicerie accepte aussi les dons alimentaires des particuliers.