Abbeville : une taxe pour les propriétaires de commerces vides

Abbeville, France

En vous promenant dans le centre d'Abbeville, impossible de les manquer : même dans les rues commerçantes, on passe devant des vitrines et des boutiques vides, parfois depuis plusieurs années. Il y en aurait une vingtaine au total. Le conseil municipal veut prendre en main ce problème, en faisant voter ce lundi 1er avril une taxe pour les propriétaires de locaux commerciaux vides depuis au moins deux ans. Un projet élaboré dans le cadre du programme national Action cœur de ville.

Le principe : taxer à hauteur de 20% du prix du loyer la première année où l'emplacement reste vite, 30% la deuxième, et 40% la troisième. "Ça va paraître un peu dur peut-être, mais il faut faire réagir les gens sur ces taux qui vont être assez forts dès la première année, explique Brigitte Garbe, maire adjointe au commerce et à l'animation à Abbeville._Impôts, taxes, ce n'est jamais bien vu_, et ce n'est pas facile de dire aux propriétaires "on se doit de vous parler de taxes pour vous faire réagir", mais pour moi, c'est positif." Une liste de locaux vides sera établie par la mairie, puis envoyée aux services fiscaux afin qu'ils contactent les propriétaires.

La mairie veut concrétiser cette mesure d'ici 2020

Les commerçants du centre ville ne sont pas tous convaincus. Marie vend des vêtements pour enfants depuis 33 ans, mais aujourd'hui, elle est contrainte d'arrêter, faute de clients. Elle ne se verse plus de salaire, alors cette taxe, c'est une inquiétude supplémentaire : "Il y a beaucoup de concurrences sur les zones extérieures, alors nous mettre encore des charges parce que la boutique est fermée ... moi je ne demande qu'à vendre ! Ma retraite, elle ne va pas être terrible non plus, alors les taxes, merci !"

Ce n'est pas la solution idéale non plus selon l'association des commerçants d'Abbeville. Mais le constat est sans appel : il y a plus de fermetures de commerces que d'ouvertures, alors pour son président, Jean-Claude Diot, il est temps d'agir : "On a des exemples place Max Lejeune de locaux vacants depuis des années, qui mériteraient d'être exploités et qui ne le sont pas. Alors peut-être que cette taxe peut être une bonne idée. En tout cas, _plus il y aura de densité commerciale en centre ville, mieux ce sera_."

La mairie espère pouvoir concrétiser cette mesure rapidement, en communiquant la liste des propriétaires concernés aux services fiscaux au mois d'octobre 2019. La taxe pourrait alors être appliquée début 2020.