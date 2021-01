abc-com : l’agence de communication de Tartas recrute

De nos jours, la communication est surtout digitale. L’agence de Tartas, même si elle propose des supports d'impression ou encore des logos, travaille pour l’essentiel sur des projets liés au numérique. Site internet, réseaux sociaux, e-commerce. Selon le directeur d’abc-com, les entreprises sont confrontées à une crise sanitaire, économique et souhaitent rester proches de leurs clients. C’est pour cela qu’intervient l’agence : l’animation de communautés, pour continuer à informer, pour que les entreprises landaises restent visibles, avec l’objectif de générer du volume d’affaire.

« La communication doit se faire dans la pertinence, dans l’efficacité, avec un retour sur investissement. » - Ghislain Duval, directeur d'abc-com.

Les entreprises qui font appel à l’agence sont des commerçants, des artisans, mais aussi des PME. Elles demandent à communiquer sur différents sujets, par exemple sur les changements d’horaires d’ouverture, sur la mise en place de nouveaux modes de distribution. Ces entreprises veulent rassurer leur clientèle.

Interview de Ghislain Duval dans la Nouvelle Eco, à écouter ici.

L’agence recrute

Cette année, « abc-com » fête ses 15 ans. Son créateur et directeur, Ghislain Duval, est « parti d’une feuille blanche », comme il le raconte. Ce landais d’adoption a passé toute son enfance dans les Landes. Pour ses études, il a dû quitter le département pour la Vienne, avant de revenir afin de trouver du travail dans le secteur de la communication. Un retour en 2006, époque où dans ce domaine, « c’était un no man’s land ». On comptait peu d’agences, elles étaient de petites tailles et très centrées sur les marchés publics auprès des institutionnels. Venant d’une agence qui travaillaient pour des PME, Ghislain Duval s’est dit qu’il y avait une place à prendre, à amener un service aux entreprises, localement. Il a ainsi monter son agence, seul. Il a fonctionné ainsi pendant un an et demi, avant de constituer une équipe. Aujourd’hui, l’agence compte 6 personnes et recrute : elle recherche un chargé de communication et un intégrateur développeur. Un recrutement pour mieux accompagner ses clients.

La Chronique Eco sur France Bleu Gascogne, c’est du lundi au vendredi à 7h15.