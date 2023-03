"Aberration", "grandiose", le projet de Flying Whales à Laruscade divise les riverains

Une aubaine ou une aberration ? Après un mois de concertations , ce mardi soir se tenait la dernière réunion publique à Saint-Yzan-de-Soudiac sur le projet de la société Flying Whales à Laruscade. L'entreprise prévoit de construire une usine de production de dirigeables. Il s'agirait aussi d'un site d'essais et de mise en vol de dirigeables. Le tout sur une surface de 75 hectares. 300 emplois directs seraient crées. La construction commencerait en 2024.

Avant la validation d'un tel projet, une concertation publique était menée depuis le 15 février auprès des riverains afin d'entendre leurs interrogations et éventuelles inquiétudes. Elle était organisée par l'entreprise Flying Whales accompagnée de la région Nouvelle-Aquitaine, de la communauté de commune Latitude Nord Gironde et de la commune de Laruscade.

Malgré sa participation aux quatre réunions publiques, Emilie n'a pas eu toutes les réponses qu'elle attendait. "Ils ne nous répondent pas par exemple sur la dévalorisation de nos biens. Aucune réponse. On demande des murs anti-bruit parce que personnellement je préfère avoir une vue sur des murs que sur eux. Ils l'ont noté mais on va attendre de voir si ce sera noté dans les conclusions, sinon il faudra se mobiliser", s'inquiète celle dont le jardin est presque collé au site concerné à Laruscade. Même si l'entreprise promet de replanter ailleurs, elle considère ce projet comme une aberration écologique, notamment car une cinquantaine d'hectares de forêt seraient artificialisés.

Claude habitante de Saint-Yzan-de-Soudiac, est partie de Paris il y a une vingtaine d'années pour s'installer ici, son "petit paradis". Elle a peur de voir cette usine s'installer : "J'ai vu comment Paris a été massacrée. Je suis venue ici, mais maintenant je n'ai plus envie de partir. Plus loin, c'est déjà aussi bétonné. Stop, on arrête le béton." Elle compte se mobiliser pour informer au maximum la population, qui selon elle, n'est pas assez au courant du projet. "Je le diffuse autour de moi, mais plein de gens ne sont pas au courant. Ces prochains jours je vais donc prévenir le plus de monde possible par téléphone, SMS, sur internet, dans la rue. Je ne vais pas manifester, mais simplement informer les gens pour qu'ils donnent leur avis", explique-t-elle.

Mais parmi les riverains, d'autres ont beaucoup moins d'inquiétudes comme Joël : "Il faut faire avancer la technologie c'est normal. Ce côté là par rapport à l'autre côté de Bordeaux (Mérignac), on a 15 ans de retard pour moi. Quand je suis arrivé de Paris, ici il n'y avait pas de travail il n'y avait rien." Le potentiel d'emplois réjouit également François, qui a assisté à la plupart des réunions publiques, il se dit convaincu : "Je ressors très satisfait, c'est un projet grandiose."

D'ailleurs dans la salle ce mardi, certains sont venus pour se renseigner sur ces emplois à pourvoir. Ils se disent curieux, séduits par cette nouvelle filière qui s'annonce, surtout que l'entreprise assure qu'elle formerait sur place des ingénieurs.