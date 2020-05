Absent à cause du Covid-19, un salarié de Monoprix à Boulogne-Billancourt privé d'une partie de sa prime

Salarié du magasin Monoprix "Les Passages" de Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine, depuis son ouverture, il y a 19 ans, Zouhir Zerrouki a dû être hospitalisé début avril. Atteint du Covid-19, il a passé deux semaines à l'hôpital, où il a eu la mauvaise surprise d'apprendre qu'il ne toucherait pas la totalité de la prime de 1000 euros promise par son employeur aux salariés qui ont travaillé pendant l'épidémie.

Un risque non récompensé

"Ça fait mal", témoigne-t-il à franceinfo "des gens ont pris le risque d'aller travailler et voilà la récompense de Monoprix. J'ai pris un risque pour moi et ma famille et voilà le résultat." Contactée par franceinfo, l'entreprise affirme avoir choisi le critère qui lui semblait le plus équitable afin d'attribuer cette prime : le prorata de la présence en magasin durant la crise.

Aucun dispositif particulier n'est prévu pour le moment pour ce salarié, car l'entreprise déclare ne pas vouloir discriminer l'attribution de la prime en fonction du critère d'absence. De son côté, le salarié affirme n'avoir reçu "aucun message, aucun coup de fil" de la part de son employeur. De son côté, Monoprix assure qu'il a bien été contacté directement par la direction et affirme posséder des traces de ces échanges.