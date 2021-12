Absentéisme : les arrêts maladie liés au Covid-19 ont doublé en 2021

Selon le baromètre annuel de l'absentéisme publié lundi par Malakoff Humanis, la proportion d'arrêts maladie dus au Covid-19 a doublé entre 2020 et 2021. Les arrêts pour troubles psychologiques ou épuisement professionnel ont aussi progressé sur un an, de 15 à 17% du total.

Le nombre d'arrêts maladie liés au COvid-19 a doublé entre 2020 et 2021

Comme chaque année, Malakoff Humanis publie son baromètre de l'absentéisme en France et les arrêts maladies causés par le Covid-19 occupent une part importante dans le bilan 2021 paru lundi. La proportion d'arrêts liés au Sars-Cov-2 a doublé entre 2020 et 2021. L'année dernière, ils représentaient 6% des absences et 12% cette année.

Les arrêts pour troubles psychologiques ou épuisement professionnel ont aussi progressé sur un an, de 15 à 17% du total. A l'inverse, les absences pour maladies ordinaires (grippe, rhume etc.) ont reflué à 25% du total, contre 30% en 2020.

Tous motifs confondus, 38% des salariés se sont vu prescrire un arrêt de travail au cours des douze mois précédant l'étude. C'est plus que la proportion constatée en 2020 (36%) mais en dessous des 40% systématiquement franchis entre 2016 et 2019, avant l'irruption du Covid.

51% des managers concernés par un arrêt maladie

Quoique plus nombreuses qu'en 2020, les prescriptions d'arrêts maladie ne sont pas nécessairement respectées par les salariés. Un quart des arrêts sont ainsi pris partiellement ou pas du tout.

La crise sanitaire semble avoir particulièrement pesé sur les managers : 51% d'entre eux ont été concernés par des arrêts maladie ces deux dernières années. Pour autant, maladie n'a pas forcément rimé avec repos : plus de la moitié des managers affirment avoir travaillé pendant une maladie (70% en 2020 et 58% en 2021).

Le baromètre annuel Absentéisme Maladie a été réalisé par internet auprès d'un échantillon de 2.009 salariés et par téléphone auprès de 401 dirigeants ou DRH d'entreprises du secteur privé, du 23 août au 24 septembre 2021.