Abyce, drag queen amiénoise : "Il faut avoir le courage de sortir dans la rue"

"Au tout départ, comme beaucoup de personnes dans la communauté LGBT+, le drag queen, c'était quelque chose qui ne m'attirait pas du tout", commence Damien Monfort. À 20 ans, le jeune homme performe souvent en tant que drag queen notamment dans des bars et des cabarets à Amiens. C'est grâce à la version américaine de l'émission télévisée Drag Race que Damien a découvert et s'est attaché à cet univers. La deuxième saison de Drag Race France touche à sa fin ce vendredi 25 août avec la finale diffusée dès 22h45, sur France 2.

ⓘ Publicité

Aujourd'hui, il ne se voit pas abandonner son personnage féminin nommé Abyce . "Quand Drag Race est sorti pendant le Covid, je me suis dit : il faut vraiment que je fasse ça !", explique-t-il. Il raconte alors ses premiers achats de maquillage puis la création de son personnage tout seul dans sa chambre. "C'est vraiment cette émission qui m'a permis de me dire : 'tu sais quoi, lance-toi ! Tant pis pour les regards, tant pis pour ce qui pourrait t'arriver. C'est ta vie, donc si ce n'est pas maintenant, ce sera jamais'", se souvient-il.

loading

La difficulté d'être drag queen en dehors de Paris

Aujourd'hui, Damien se réjouit de voir que la culture du drag se populariser de plus en plus, mais il aimerait que l'émission mette davantage en avant les personnalités qui ne viennent pas de Paris. Selon lui, les drag queens originaires d'autres régions ont des enjeux différents. "À Paris, c'est plus facile de trouver des lieux qui peuvent accueillir des drag queens pour faire des shows. Nous à Amiens, on a qu'un seul lieu LGBT", compare-t-il.

Mais il y a aussi la question des regards. Damien explique : "Il faut avoir le courage de sortir dans la rue en drag, parce qu'on n'a pas le métro. Les bus s'arrêtent à minuit. Quand je sors en drag queen, je rentre chez moi et je prie pour pas tomber sur une mauvaise personne. Je suis obligé de mettre un grand manteau, des baskets au cas où je dois courir... Enfin vraiment pour être le moins vu possible".

Le jeune amiénois aimerait que l'émission offre une plus grande place aux "queens de province", comme il dit. "On n'est pas assez représenté, et pourtant nos vécus méritent d'être entendus. Et aussi nos combats, parce qu'on se bat vraiment pour que les gens comprennent que le drag queen, ce n'est pas dangereux quoi !", s'exclame-t-il.

loading