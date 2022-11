ACC Billy-Berclau : l'usine de batteries électriques forme déjà ses futurs salariés

660 kilomètres séparent Billy-Berclau de Nersac, en Charente. Dans la commune du Pas-de-Calais est en train de grandir une immense usine de batteries électriques pour l'automobile : un premier entrepôt XXL de plus de 600m de long sur 100m de large et 35 mètres de hauteur est sorti de terre. Les premières machines et autres robots sont attendus début décembre. Deux autres immenses boîtes de la même dimension sont attendues d'ici 2030. en attendant, les premiers salariés ont commencé leur formation à Nersac, dans une usine test, aux dimensions un peu plus modestes mais une copie-conforme des robots et des process de fabrication qui seront utilisés en septembre 2023 dans le Pas-de-Calais.

Reconversion pour les salariés de la Française de Mécanique

La plupart viennent de la Française de Mécanique où l'on fabrique des moteurs en voie de disparitions : des moteurs diesel. Les salariés de cette usine condamnée dans sa forme actuelle à moyen terme pourront se reconvertir dans les batteries électriques. Un savoir-faire bien différent comme l'explique Nathalie Lachery, 21 années passées dans le moteur thermique :

La Française de Mécanique, c'était les odeurs d'huile, ici ça sent pas !

Le patient 0

Ils sont déjà quelques dizaines à s'être rendus au centre de formation d'ACC, près d'Angoulême, en Charente. L'entreprise créée par Stellantis, ex-Peugeot-Citroën, allié à Total Energies et Mercedes, a construit là-bas une mini-gigafactory : une réplique en modèle réduit de l'usine de Billy-Berclau. Cédric Souillart est le responsable de production du futur site ACC Billy-Berclau :

On a des machines en plus de 50 exemplaires. On ne peut pas se permettre de les découvrrir quand elles vont arriver. Ici, c'est le patient 0.

L'expérience acquise à Nersac permettra de démarrer la production à Billy-Berclau avec le moins de bugs possibles. Une usine de batteries électriques est très automatisée, avec des centaines de robots et machines. Pour autant, l'action de l'homme est essentielle pour le directeur d'ACC Nersac, Gilles Tardivo : "on a surtout besoin de la tête de l'homme pour piloter ces machines. C'est le conducteur d'installations qui reste aux commandes des machines via des écrans, des claviers".

Quand on pénètre dans une usine de batterie, on a surtout l'impression d'être dans l'agroalimentaire ou la chimie. On ne croise pas des ouvriers en bleu de travail mais des employés en blouse blanche avec une charlotte sur la tête, des gants, un masque et des chaussons. ils travaillent derrière des vitres dans des salles sèches, hermétiques.

La fierté des salariés

Parmi les salariés de la Française de Mécanique formés à Nersac, Vincent Devallet, qui multiplie les aller-retours depuis le mois de juin. Il adore aujourd'hui ce changement de parcours professionnel :

Il y a beaucoup de fierté. ça faisait longtemps que j'étais volontaire même s'il y a beaucoup de changements.

Tous ces salariés sont impatients de démarrer la production. La première batterie sortira de l'usine du Pas-de-Calais en septembre 2023. Un sentiment que résume Cédric Souillart : "même si on est près du RC Lens, on a envie d'avoir le slogan de l'Olympique de Marseille qui dit : à jamais les premiers !"

Deux autres immenses lignes de production s'ajouteront à la première déjà construite, d'ici 2030. Le site de Billy-Berclau produira alors, à cette échéance, 800 000 batteries pour voitures par an, soit près de 10% des besoins en Europe.