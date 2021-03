Accès aux soins, chômage, démographie : l'Insee passe la Mayenne au scanner

Depuis 2013, le nombre d'habitants en Mayenne se stabilise : nous sommes 307.084 habitants (chiffre arrêté en 2018). D'après l'Insee qui vient de publier, ce jeudi 18 mars 2021, une importante étude avec des données démographique sur notre département. Le nord de la Mayenne perd des habitants, mais aussi quelques grandes villes comme Laval et Mayenne. Avec des conséquences directes sur l'emploi.

Attirer des jeunes travailleurs.

Le nombre de Mayennais âgés de 15 à 64 ans va baisser d'ici 2050 : ils étaient 182.000 en 2017 et ne seront plus que 160.000 dans une trentaine d'années. Le nombre de travailleurs va donc baisser, et dans le même temps les départs à la retraite seront plus nombreux. Ils concerneront la génération des baby-boomers, ceux nés entre 1943 et 1960.

Alors pour attirer des jeunes travailleurs : les collectivités ne sont pas en reste. Laval Agglomération propose par exemple une prime de 1.000 euros sous conditions de ressources à des familles arrivant d'autres départements. Elle propose aussi de prendre en charge une partie de l'emprunt de leur maison sur le territoire de départ. Dans sa projection, l'Insee se veut malgré tout rassurante : la Mayenne dispose d'arguments solides pour attirer des gens. L'accès au numérique avec le projet Mayenne Fibre, sa proximité avec Rennes et Paris via le TGV et puis la vie à la campagne, au calme.

"En 2020 nous avons accompagné la mobilité de 170 familles avec une moyenne d'âge de 33 ans" explique Frédéric Mellier de Laval Agglo

Des ouvrier sarthois et ornais arrivent

L'Insee nous explique aussi que depuis 2016, les habitants de l'Orne et de la Sarthe vont davantage s'installer en Mayenne que l'inverse. La raison ? L'emploi dans des grandes entreprises telles que la Socopa à Évron et Lactalis (son site de Charchigné notamment). Les salariés qui arrivent sont souvent des ouvriers. Entre 2016 et 2017 la Mayenne a gagné 160 habitants avec chacun des deux départements. "Le marché de l'emploi en Mayenne est plus favorable" indique l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Malgré la crise sanitaire, le taux de chômage stagne…

Sur le volet de l'emploi, l'INSEE observe que le taux de chômage en Mayenne est un des plus faibles en France. En 2019, il atteint 5,5% se situant en dessous de la moyenne nationale. Le Cantal et la Lozère sont les seuls départements français qui enregistrent un taux de chômage plus bas. Ce dernier n'a d'ailleurs pas augmenté de façon importante depuis la crise de la Covid-19 en Mayenne.

"Le taux de chômage s'établit à 6,5% au 3e trimestre 2020", poursuit l'INSEE. Parmi les métiers les plus recherchés : ouvrier non-qualifié de l'industrie agroalimentaire, les télévendeurs et les aides-soignants.

… et les salaires n'augmentent pas

Si offres d'emploi il y a, les salaires proposés sont inférieurs à la moyenne nationale. "Cela peut constituer un frein à l'attractivité. Le salaire net horaire moyen est de 12,7 euros en 2017, soit 20 centimes de moins que dans le référentiel (70 centimes de moins que dans la région). Il est inférieur au salaire moyen du référentiel pour toutes les catégories socioprofessionnelles" dit l'INSEE.

Compliqué de trouver un kiné

En Mayenne, 20% des habitants ont des difficultés à trouver un médecin généraliste, un masseur-kinésithérapeute et un infirmier. Ces difficultés se concentrent surtout au nord-est et à l'ouest du département. "À l'opposé, seulement 38% des Mayennais résident dans une commune où l'accès à ces professions de santé est aisé", termine l'INSEE.