Accompagner les chômeurs au lieu de les contrôler

L'association SNC préfère parler de chercheur d'emploi plutôt que de demandeur d'emploi. Elle accompagne les personnes qui le souhaitent dans leur recherche.

L'idée est d'écouter ceux qui galèrent à la recherche d'un emploi. Sans jugement et avec bienveillance. SNC cherche d'ailleurs des bénévoles dans l'Hérault. Si vous êtes intéressé pour être écouté ou accompagner, un mail : snc.montpellier.34@gmail.com

Philippe Chevrier, un Montpelliérain de 47 ans, a retrouvé un travail après cinq ans de galère. Il a témoigné sur France Bleu Hérault.

La population française travaille plus aujourd'hui qu'en 1985

SNC vient de publier un Rapport sur l'évolution du chômage et de l'emploi entre 1985 et 2015. Une vision sur 30 ans qui permet de voir que, contrairement à ce que l'on pourrait croire, la population française travaille plus aujourd'hui qu'en 1985, proportionnellement à la population évidemment.

L'emploi a augmenté de 19%. Ce qui n'a pas empêché le taux de chômage d'augmenter.

La nature de l'emploi a beaucoup évolué. Par exemple, le secteur du tertiaire, marchand et non marchand a créé de nombreux débouchés : quasiment sept millions d'emplois en 30 ans dont une très large majorité, et c'est particulièrement vrai dans l'Hérault, dans les commerces, l'immobilier, tous les métiers de l'hôtellerie et de la restauration, les transports et les métiers de la communication. Secteur qui a largement compensé la chute des emplois industriels et agricoles : 2 millions d'emplois perdus sur la même période.

La moitié des emplois créés sont des emplois précaires.

Sur cette période, le salariat a fortement augmenté : + 25%.... Le CDI marque le pas , mais les CDD sont en plein boum . Même chose pour les contrats d'apprentissage et l'intérim a fait un bon 500 % en 30 ans.

Et le temps partiel a quasiment quadruplé passant de 5 % à 19% de l'ensemble des salariés. Un tiers de ce temps partiel est subi.

En 2015, on compte un million de travailleurs pauvres, c'est à dire des travailleurs qui ont un revenu inférieur à 840 euros par mois.

Deux millions d'intentions d'embauche en 2017

En tout cas, les intentions d'embauche se situent à un niveau élevé : deux millions anticipées pour l'année 2017. Et pourtant, dans le même temps, les entreprises estiment qu'elles ne parviendront pas à pouvoir 740.000 postes.