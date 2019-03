Accompagner les commerçants impactés par le mouvement des gilets jaunes

Grand Avignon, France

Comme d'autres maires de villes où les "actes" des gilets jaunes se sont succédé semaine après semaine la maire d'Avignon a demandé l'aide du gouvernement pour les commerçants impactés par une forte baisse d'activité. Cécile Helle a envoyé une lettre à Emmanuel Macron il y a plus d'un mois. La maire d'Avignon a souligné dans son courrier l’impact sur les commerces et le tourisme de la cité des papes. La cellule mise en place par la CCI de Vaucluse est déjà venue en aide à 600 entreprises en difficulté depuis le début du mouvement. La réponse est arrivée du cabinet présidentiel. Le gouvernement lui garantit qu'il y a bien un plan d'aides pour les entreprises en difficultés avec notamment un étalement des échéances sociales et fiscales.

Des remises de créance fiscale.

Une autre annonce a été faite dans la foulée cette semaine par le ministre de l'Economie pour permettre dans certains ces des exonérations de créances, ce qui satisfait la maire d'Avignon. Cécile Helle explique que de nombreux maires ont écrit sans se concerter au gouvernement et qu'ils en voient les résultats. L'administration fiscale pourra procéder à des remises gracieuses de créances fiscales aux commerçants les plus impactés. Un formulaire très simplifié a été mis en ligne sur impots.gouv.fr .

Attractivité et communication commerciale.

Le gouvernement va aussi ouvrir une enveloppe pour les collectivités afin de les aider à renforcer des actions d'animations pour faire vivre les centre villes, une mesure que la maire d'Avignon compte bien mettre en oeuvre sur sa ville afin de compenser les pertes subies. Trois millions d'euros seront affectés à cette enveloppe.