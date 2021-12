Accord de restructuration à la Bosch : le maire de Rodez croit au projet industriel

Un accord de restructuration doit être signé ce jeudi matin lors d’un CSE central de Bosch à Onet-le-Château (Aveyron). Il stipule qu'en 2025, il ne restera que 513 salariés sur le site, contre 1150 actuellement. 650 emplois seront supprimés, sans licenciement, Bosch s'y engage. L'accord avait été proposé en mars dernier.

Christian Teyssèdre, le maire LREM de Rodez, adversaire farouche de Carole Delga son ancienne camarade socialiste, était ce jeudi l'invité de la matinale de France Bleu et France 3 Occitanie.

Comment vivez-vous cet accord et la suppression prochaine de 650 postes à la Bosch ?

Difficilement, mais il s'agit d'un tournant stratégique technologique. La direction n'en a pas voulu, les syndicats non plus, et nous non plus. Il est imposé parce qu'au niveau national et international, on veut mettre fin au diesel. Je ne suis pas sûr que dans 30 ans, on ne mesure pas les conséquences de qu'on est en train de faire. On le voit en ayant fermé dans notre pays et en Aveyron notamment, les fonderies, la métallurgie, etc. Qui dit que nous n'aurons pas de problèmes avec les voitures électriques...

Ce plan a été validé, voté à la majorité des salariés. Vous arrivez à le comprendre ?

Il n'est pas inacceptable ce plan. Il est la conséquence du changement de direction technologique. Et les syndicats et les salariés, s'ils acceptent ce plan, c'est qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Quand aujourd'hui, on met fin au diesel et à la fabrication des injecteurs command-drive, on n'a pas d'autre choix que d'accompagner cette changement technologique. Ce que je voudrais vous dire, c'est que nous sommes le territoire en Occitanie où il y a le chômage le plus bas (4.5%) et il y a 3 000 postes vacants. A Rodez, c'est le plein emploi. Et je pense que l'usine Bosch, les syndicats, les salariés et le territoire vont faire une sorte de colmater ces suppressions d'emplois.

Parlons de l'hydrogène. Ce plan prévoit une sortie très rapide du diesel et donc la fabrication de batteries frigorifiques à hydrogène. Est ce que ce plan a de l'avenir à court terme ?

Moi je crois que oui. On va continuer à faire des bougies de préchauffage. Mais là, c'est le premier projet et le plus important qu'il y a en Occitanie, concernant l'hydrogène, puisque c'est une solution de transport réfrigéré. On va produire à Rodez une solution clé-en-main, durable, compétitive avec zéro émission de gaz qui puisse être intégrée sur tous les camions, qui soient neufs ou d'occasion.

Nous avons à Rodez le seul projet important d'hydrogène qui avance, en Occitanie

Craignez-vous que l'usine ferme définitivement, un jour ?

Moi, j'ai confiance. J'ai rencontré 50 ou100 fois les dirigeants de Bosch et ils veulent à Rodez tenir leurs engagements. D'abord, il y a la continuité de la production sur les autres secteurs que les injecteurs diesel qui maintiennent 500 emplois. Et aujourd'hui, il y a un objectif rapide de 300 emplois dans l'hydrogène. Je vous le dis, c'est le seul projet important dans toute l'Occitanie et qui avance réellement.

Donc, vous êtes d'accord avec Carole Delga , la présidente PS de la région, qui mise vraiment sur cette filière d'avenir ?

Oui, mais elle ne met rien derrière. Ce n'est que des mots chez Carole Delga. Aujourd'hui à Rodez, c'est un projet concret qui est mené par un grand industriel. Carole Delga nous avait promis qu'il y aurait un accord entre Bosch et l'aéronautique. Il n'a jamais eu lieu. Elle a dit la même chose la semaine dernière à la SAM.

L'industrie en Aveyron est-elle en péril?

Moi, je me contente de voir aujourd'hui qu'une entreprise va investir plusieurs dizaines de millions d'euros à Rodez pour le développement des camions frigorifiques sur les batteries réfrigérées, via une grande entreprise. Ca c'est du sûr. Si il y a un problème à la SAM près de Decazeville, c'est un problème de compétitivité. Ce n'est pas un problème de compétitivité à la Bosch, c'est un changement technologique.