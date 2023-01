Accord sur le revenu des chauffeurs VTC : le tarif minimum d'une course passe à 10,20 euros

Un accord a été signé entre les VTC et les plateformes pour un revenu minimum de 7,65 euros net par course

C'est une première en France. Quatre syndicats de VTC, sur les sept existants, se sont mis d'accord avec les plateformes pour imposer un tarif minimum de 7,65 euros net au chauffeur par course. La plus petite course va en conséquence désormais être facturée 10,20 euros. Il doit être mis en place à partir du 1er février.

Selon un communiqué publié par le ministère de la Transition écologique, l'accord conclu entre quatre syndicats de VTC (AVF, FNAE, CFTC, et UNSA) et deux syndicats des plateformes (API et FFTPR) équivaut "à une hausse de 27% du tarif le plus bas pratiqué sur le marché".

"Un accord incomplet et insatisfaisant"

Pour les trois syndicats de VTC qui ont refusé de signer (Union, affilié à la CFDT, l’Association des chauffeurs indépendants lyonnais-ACIL et FO), cet accord est "incomplet et insatisfaisant". Fabian Tosolini, délégué national Union indépendant, estime ce mercredi sur France Info que ça "ne changera pas le quotidien des chauffeurs VTC".

Il explique que "la tarification établie est inférieure à ce que pratiquent déjà de nombreuses plateformes. Incomplet aussi parce que la négociation n'a pas encore évoqué le prix euro-kilométrique qui constitue majoritairement le prix d'une course appliquée". En résumé, il demande à prendre en compte un revenu minimal à l’heure ou au kilomètre.

Un bon accord pour Uber

Selon le délégué national Union, cette tarification de 7,65 euros ne peut pas garantir "la rentabilité de la course". Pour lui, "le dialogue social doit continuer mais il doit être utile aux VTC, pas seulement aux plateformes". Fabian Tosolini demande une chose : qu'un conducteur VTC "puisse gagner correctement sa vie et puisse payer ses charges".

De son côté, la plateforme Uber, où le revenu minimum par course était de 6 euros, salue cet accord. Sa manager général, Laureline Seyries, estime que ça "va entraîner un meilleur taux d'acceptation des courses pour les chauffeurs et une meilleure fiabilité".