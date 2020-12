Accord post-Brexit, le soulagement d'Airbus

Le "no deal" évité, le patron d'Airbus se dit satisfait de l'accord trouvé entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Après de longues négociations, les deux parties sont arrivées à un accord de libre-échange post-Brexit.

Un accord a enfin été trouvé ce jeudi entre l'Union européenne et le Royaume-Uni au sujet du Brexit. Une sortie de l'UE sans accord été redoutée pendant plusieurs mois mais ce scénario a finalement été évité. Un soulagement pour Airbus. Le patron du géant aéronautique, Guillaume Faury, a tweeté après l'annonce de l'accord pour se féliciter de la nouvelle : "Nous sommes ravis de continuer à travailler avec nos nombreuses parties prenantes dans un esprit de collaboration et de partenariat à long terme."

En février dernier, quelques semaines après la sortie officielle du Royaume-Uni de l'Union européenne, Guillaume Faury avait pris la parole malgré le flou de la situation à cette période : "En cas de no deal, Airbus devra prendra des décisions douloureuses pour le Royaume-Uni. L'aéronautique est une industrie de long terme et nous pourrions être contraints de réorienter nos futurs investissements. Et ne vous y trompez pas, de nombreux pays adoreraient fabriquer les ailes des Airbus."